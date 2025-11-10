حمیدرضا عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: باتوجه به میزان پیشرفتی که طرح‌های در حال اجرا در مدت یک سال دولت چهاردهم دارند و باتوجه به هزینه‌ها؛ تاکنون تقریبا نزدیک ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری واقعی انجام شده است.

وی با اشاره به تاثیر تحریم در روند جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی گفت: تحریم همیشه وجود داشته است و اگرچه این صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده اما ما راهکار مقابله با آن را داریم، ولی اینکه چقدر اسنپ‌بک تاثیرگذار است؛ تحلیل انجام می‌دهیم و به نقاطی هم رسیده‌ایم، بتدریج راهکارها و سیاست‌های خودمان را باتوجه به شرایط جدید بازتنظیم خواهیم کرد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: قطعا در شرایط اسنپ‌بک جذب سرمایه سخت‌تر می‌شود اما راهکارهایی هم وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا روی خطوط اعتباری است ولی برخی موسسات خارجی هم به دلیل جذابیت‌هایی که صنعت پتروشیمی ایران دارد؛ برای فاینانس پروژه‌های ما رجوع دارند.

وی تاکید کرد: با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برای تضامین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی از منابع خارجی رایزنی می‌کنیم، اگر به راهکارهایی برسیم پروژه‌های تامین مالی به شکل مناسبی انجام خواهد شد.

عجمی یادآور شد: خطوط اعتباری ما بیشتر از چین است که برای تامین سرمایه استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: حدود ۱۹ طرح اولولیت‌دار صنعت پتروشیمی را به صندوق توسعه ملی معرفی کرده‌ایم؛ این امر در نتیجه تعامل و رایزنی با مسئولین صندوق بوده است که بتوانند سالانه برای تخصیص به این صنعت برنامه‌ریزی کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع ملی پتروشیمی در ادامه خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه از داخل باتوجه به مشکلات بودجه چالش داریم اما به خاطر این مشکلات پروژه‌ها را متوقف نکرده‌ایم، راهکارهایی می‌اندیشیم که از این مسیر سرمایه‌های سرگردان مردمی را جذب کنیم، این پروسه مقدمه‌سازی قانونی نیاز دارد که NPC مجاز باشد به عنوان متولی صندوق‌های پروژه محمل امن و قابل اعتمادی فراهم کند که سرمایه سرگردان مردمی جذب و صرف پروژه‌های اولویت‌دار شود.

