توزیع مازاد بر نیاز گوشت مرغ گرم در استان تهران برای تعادل بازار

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جبرئیل برادری گفت: امروز ۱۹۰۶ تن مرغ گرم در استان تهران توزیع شده است. با توجه به مصرف روزانه ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ در استان، این میزان عرضه بیش از مصرف بوده و موجب تعادل‌بخشی به بازار می‌شود.

وی افزود: مرغ توزیعی از محل تولید استان تهران و سهمیه استانی استان‌های معین تامین کننده بوده و تامین به میزان کافی صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: از این میزان، ۷۷۰ تن اختصاصی برای میدان بهمن تامین شده است تا شبکه مویرگی عرضه هم تأمین باشند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون گوشت مرغ گرم با نرخ مصوب ۱۳۲ هزار تومان از سوی میادین میوه و تره‌بار و با قیمت مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در خرده فروشی ها در حال عرضه است.

برادری با اشاره به شرایط مطلوب بازار مرغ در استان گفت: جهاد کشاورزی استان تهران تأمین مرغ مورد نیاز میادین را برعهده دارد و شبکه مویرگی توزیع نیز به‌صورت کامل فعال است.

به گفته‌ وی، علاوه بر مرغ گرم، حدود ۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز برای تنظیم بازار تأمین شده که از فردا توزیع آن آغاز خواهد شد. این محصول با قیمتی حدود ۱۵ درصد کمتر از مرغ گرم عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه تنش در بازار، نظارت بر واحدهای صنفی به‌صورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده‌ی فروش بالاتر از نرخ مصوب، بازرسان اقدام به صدور برگه جریمه خواهند کرد.

