از هر ۶ کودک آمریکایی یک کودک گرسنه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام یاوری رییس سمپاد (رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) در اختتامیه سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان اظهار داشت: انسان از دیرباز به دنبال سعادت فردی و جمعی بوده و تلاش هایی در این زمینه انجام داده اما موفقیتی حاصل نشده است. در ابتدای رنسانس برای دستیابی به سعادت بُعد مادی را دنبال کردند چراکه به این باور و نتیجه رسیدند که دستیابی به بُعد معنوی بسیار سخت است.

وی ادامه داد: در جریان حل مشکلات بُعد دنیوی و مادی و دستیابی به آن، رفاه و ثروت تولید شد اما توزیع آن یکنواخت نبود و به همین دلیل شاهد شکاف طبقاتی در جوامع هستیم و در ادامه آن استکبار شکل گرفت که این استکبار بخش ها و اشکال مختلفی دارد.

رییس سمپاد با بیان اینکه عده ای تسلط خود را برای تولید ثروت و رفاه افزایش یافت، گفت: امروز به جایی رسیده ایم در جوامعی مانند آمریکا از هر ۶ کودک یک کودک گرسنه است و از ٣ خانوار، فرزند یکی از خانوارها، تک والد است.

یاوری افزود: همین شرایط جوامع را به سمت خودکشی و ضعف در اداره امور دنیوی پیش برد. تمام جوامع به دنبال حل کردن مسأله زندگی و حیات هستند و به این نتیجه می رسند که چرا نباید خود را از قید مسائل دنیوی رها کنیم و برای این تفکر هیچ راهکاری وجود ندارد جز یک راهکاری که آینده به آن چشم دوخته و آن هم استکبار ستیزی است.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این مراسم پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سبحانی در این نشست قرائت شد.

متن این پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین، ولعنه الله على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدمنقرآن کریم یکی از دو یادگار گران سنگی است که پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) از خود به جای نهاد تا همراه با عترت طاهره (علیهم السلام)، ضامن سعادت و هدایت بشر تا قیام قیامت باشد.آری، این حبل الله المتین، و پیوند استوار میان زمین و آسمان، به تصریح خود قرآن، نوری است فروزان در دل ظلمات ، چراغی هدایتگر در وادی شبهات و گمراهی ها.خوشا به حال آنان که به هر نحوی در خدمت این کتاب الهی اندا خواه با قرائت و حفظ و آموزش آن و خواه با تفسیر تبیین تعلیم و ترویج مفاهیم بلندش در میان جامعهو خوشا به‌حال شما دانش آموزان عزیز واستعدادهای درخشان و نیز دست اندرکاران و برگزار کنندگان این‌ کنگره نورانی که خالصانه در مسیر قرآن گام برمی دارید.اینجانب از تلاش های ارزشمند شما صمیمانه قدردانی می کنم و از درگاه خدای منان، پاداشی در خور و اجری عظیم برای همه شما مسألت دارم.امید است تا پایان عمر در همین مسیر نور و معرفت ثابت قدم بمانید و سعادت دنیا و آخرت خویش را تضمین کنید.

در ادامه الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با تأکید بر ضرورت بازگشت به معنویت در جهان امروز گفت: انسان‌ها از آغاز تاریخ، همواره در جست‌وجوی سعادت و خوشبختی بوده‌اند. در مسیر این جست‌وجو، اندیشمندان و ملت‌ها تلاش کرده‌اند تا راهی برای رسیدن به آرامش و تعالی بیابند. در دوران رنسانس، بشر به این باور رسید که دارای دو بُعد مادی و معنوی است؛ اما چون دستیابی به بُعد معنوی دشوار می‌نمود، توجه خود را بیشتر بر جنبه مادی زندگی متمرکز کرد. نتیجه این تمرکز، پیشرفت در عرصه‌هایی چون بهداشت، آموزش و ثروت بود.وی افزود: با وجود رشد علمی و اقتصادی، رفاه و موفقیت به‌طور عادلانه میان مردم تقسیم نشد. بخش کوچکی از جامعه توانست بر منابع و ثروت‌ها تسلط یابد و نظام‌های استثمار و استکبار شکل گرفت. امروز در امریکا ، از هر شش کودک یک نفر گرسنه است و از هر سه خانواده، یکی گرفتار فروپاشی روابط والدین شده است.یاوری با اشاره به پیامدهای این وضعیت اظهار داشت: گسترش بی‌معنایی در زندگی انسان معاصر، او را به سمت افسردگی، خودکشی و ناتوانی در اداره زندگی سوق داده است. بشرِ امروز بیش از هر زمان دیگری در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که «معنای زندگی چیست؟» و «چه چیزی ارزش ادامه دادن دارد؟

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از راه‌حل‌های فلسفی و علمی ارائه‌شده نتوانسته‌اند پاسخ درخوری به این بحران معنوی بدهند. هر روز بر دامنه نابرابری‌ها، جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها افزوده می‌شود. تنها راه نجات بشر بازگشت به معنویت اصیل و تمسک به قرآن کریم است؛ چرا که در پرتو هدایت الهی است که زندگی معنا می‌یابد و انسان به آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند.

