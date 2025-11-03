رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
صدور خدمات و فناوریهای فضایی کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به همکاریهای بینالمللی در حوزه فضایی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با کشورهای مختلف، به ویژه در حوزه خلیج فارس و کشورهای همجوار، در حال انجام است. این همکاریها به دنبال ایجاد بازارهای بازتر برای صدور خدمات و فناوریهای فضایی کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید یزدانیان، عضو شورای عالی فضایی و رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در نشست خبری فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: در دولت چهاردهم، تلاشهایی جدی برای ارتقای صنعت فضایی کشور صورت گرفته و در این راستا، رویکرد جدیدی برای توسعه خدمات فضایی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه امروز با توجه به اهمیت این صنعت در سطح جهانی، دیگر نمیتوان از کنار آن گذشت، ادامه داد: طبق ارزیابیهای جهانی، حجم بازار فضایی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است و بخش عمدهای از این بازار، یعنی بیش از ۸۰ درصد آن، مربوط به ارتباطات ماهوارهای است.
رئیس پژوهشگاه فضایی گفت: کشورهایی که در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، با استفاده از ماهوارهها توانستهاند نه تنها در عرصههای علمی و فناوری، بلکه در عرصه اقتصادی و تجاری نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته باشند.
یزدانیان به جایگاه ایران در این بازار جهانی اشاره کرد و گفت : در حالی که ایران در عرصه پرتاب ماهوارهها موفقیتهای خوبی داشته است، اما باید بپذیریم که بخش خصوصی باید نقشی اساسی در توسعه این صنعت ایفا کند. بیش از ۹۵ درصد بازار فضایی کشور تحت تسلط بخش خصوصی است و نقش دولت باید در این زمینه بهعنوان یک بازار ساز و حمایتکننده باشد.
وی خبر از رونمایی چند طرح جدید در حوزه ماهوارههای ارتباطی و سنجشی در آینده نزدیک داد و گفت: در این رویداد، چند طرح جدید در زمینه توسعه ماهوارهها، با تأکید بر منظومههای ماهوارهای ارتباطی، رونمایی خواهد شد. همچنین، طرحهایی برای توسعه محصولات سنجشی نیز در دست اقدام است که میتواند نقشی مؤثر در بهبود خدمات فضایی کشور ایفا کند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به لزوم همکاریهای بینالمللی در صنعت فضایی تاکید کرد و گفت: پروژههای بزرگ فضایی بهویژه پروژههایی که نیاز به سرمایهگذاریهای فرامرزی دارند، باید با همکاریهای بینالمللی همراه باشند. این همکاریها نه تنها به رشد بازار داخلی کمک میکند، بلکه موجب جذب سرمایههای خارجی و توسعه فناوریهای نوین در این حوزه خواهد شد.
یزدانیان با بیان اینکه این سازمان در راستای توسعه صنعت فضایی کشور، سرمایهگذاریهای زیادی انجام داده و شرکتهای متعددی تمایل به مشارکت در پروژههای خصوصی-دولتی دارند، افزود: در سالهای اخیر، بخش خصوصی به طور تدریجی وارد بازار ماهوارهای شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: اگرچه ما از سرمایهگذاری در بخش فضایی استقبال میکنیم، اما باید توجه داشته باشیم که در برخی موارد، سنجشهای بازار و منابع طبیعی مانند آب و مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد. بازارهای همجوار به دلیل نزدیکی جغرافیایی، فرصتهای مناسبی برای آغاز سرمایهگذاری فراهم میآورد و مذاکرات اولیه در این زمینه در حال پیشرفت است.
به گزارش ایلنا، همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹ آذرماه سال جاری در محل سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.