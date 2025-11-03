ترکیه واردات نفت روسیه را کاهش میدهد
پالایشگاههای ترکیه در واکنش به دور تازه تحریمهای آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا، واردات نفت روسیه را کاهش دادهاند و بهسوی تأمینکنندگان جایگزین گام برداشتهاند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، در پی تشدید تحریمهای غرب علیه شرکتهای بزرگ نفتی روسیه، پالایشگاههای اصلی ترکیه روند کاهش واردات نفت خام از روسیه را آغاز کردهاند و بهسوی تأمینکنندگان جایگزین روی آوردهاند.
این تغییر رویکرد، تحول قابلتوجهی در سیاست انرژی ترکیه است؛ کشوری که در کنار هند و چین، ازجمله خریداران اصلی نفت روسیه بهشمار میرود.
دور تازه تحریمهای آمریکا، شرکتهای روسنفت و لوکاویل و شرکتهای تابع آنها را هدف قرار داده است. این اقدامها زمینه را برای اعمال تحریمهای ثانویه علیه مؤسسههای خارجی که با نهادهای تحریمشده همکاری میکنند، فراهم کرده است.
پالایشگاه استار (STAR) در دریای اژه، متعلق به شرکت نفت دولتی آذربایجان (سوکار)، بهتازگی چهار محموله نفت خام از عراق، قزاقستان و دیگر تولیدکنندگان غیرروسی را برای تحویل در ماه دسامبر خریداری کرده است.
این خریدها ۷۷ هزار تا ۱۲۹ هزار بشکه در روز برآورد شدهاند و بهطور قابلتوجهی وابستگی پالایشگاه به نفت روسیه را کاهش میدهند.
پالایشگاه تاپراش هم در حال افزایش خرید نفت غیرروسی ازجمله انواع نفت خام عراق با کیفیت مشابه نفت اورال روسیه است.
دو منبع مطلع اعلام کردند که شرکت پالایش نفت تاپراش ترکیه قصد دارد واردات نفت خام روسیه را در یکی از دو پالایشگاه بزرگ خود بهتدریج متوقف کند تا بتواند بدون نقض محدودیتهای آینده، به صادرات سوخت به اروپا ادامه دهد.
تاپراش همچنین تنوعبخشی به منابع نفت خام خود را آغاز و نخستین محموله نفت خود را اوایل سال جاری میلادی از برزیل دریافت کرده است و انتظار میرود در ماه نوامبر محموله دوم را از آنگولا دریافت کند.
روسنفت و لوکاویل از ارکان اصلی اقتصاد انرژی روسیه بهشمار میآیند، بر اساس برآوردهای داخلی، این دو شرکت در مجموع حدود روزانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه (نیمی از صادرات نفت خام روسیه) را تأمین میکنند.
روسنفت، شرکت دولتی تحت مدیریت ایگور سچین، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، حدود ۴۰ درصد از تولید نفت روسیه را در اختیار دارد.
لوکاویل، بزرگترین شرکت انرژی خصوصی روسیه، حدود ۱۵ درصد از تولید ملی و ۲ درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده است.
دور تازه تحریمهای آمریکا فراتر از شرکتهای مادر بوده است و ۶ شرکت تابع لوکاویل و ۲۸ شرکت وابسته به روسنفت را نیز شامل میشود. ازجمله این شرکتها، لوکاویل سیبری غربی است که به تنهایی حدود ۴۰ درصد از تولید هیدروکربن گروه لوکاویل را در اختیار دارد.