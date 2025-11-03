معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
جذب یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار سرمایه بینالمللی در حوزه ارتباطات
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دولت چهاردهم از ابتدا تاکنون یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار سرمایه بینالمللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جذب شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد، گفت: سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات تضمین تابآوری اقتصادی کشور در برابر بحرانهاست.
وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم از ابتدا تاکنون یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار سرمایه بینالمللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جذب شده است، ادامه داد: برای انعقاد قراردادهای بینالمللی لازم است که مسیرهای سیاسی جدید باز شود تا جذب سرمایهگذاری صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از کشورهای عربستان، اندونزی، چین، مالزی، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها حضور دارند.
چیتساز افزود: از میان سرمایهگذاری خارجی یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلاری، یک میلیارد دلار آن در هسته اقتصاد دیجیتال است و ۶۸۰ میلیون دلار در حوزه توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی.
وی افزود: این موارد در مرحله قرارداد است. بنابراین، عملیاتی است و به زودی شاهد شکلگیری ظرفیتها در این بخش خواهیم بود. مشارکت بینالمللی وجود دارد و ما شاهد سرمایهگذاری بینالمللی هستیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از اولویتهای ما در وزارت ارتباطات، ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه و افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف بهویژه چین، است، گفت: در این راستا، حدود ۶۸ میلیون دلار سرمایهگذاری در حال انجام است که در مرحله نهایی قرارداد قرار دارد و بهزودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
چیتساز در مورد ضرورت ایجاد امنیت در فضای اقتصادی و همچنین نقش دولت در این زمینه گفت: دولت باید قادر باشد تا امنیت را در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کند. این موضوع، بهویژه در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند که در برخی موارد فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات قرار میگیرد، اما ما سعی میکنیم با افزایش آگاهی عمومی، برخی از فرآیندها و مشکلات موجود را تغییر دهیم.
وی با اشاره به مسائل قانونی و تغییرات آئیننامهای، گفت: آئیننامه شماره ۹۶ که در سال ۹۸ بهطور کامل لغو شد، عملاً قابل استفاده نیست. در حال حاضر، ما با دستگاهها به توافقاتی دست یافتهایم تا قبل از هرگونه اصلاحات، اقداماتی را برای حل مشکلات اجرایی انجام دهیم. هدف ما این است که شرایط مناسبتری برای کسبوکارها ایجاد کنیم.
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت همکاریهای بینبخشی اشاره کرد و گفت: ما در تلاشیم تا با استفاده از ظرفیتهای مختلف، پلتفرمهای حمل و نقل بینشهری را توسعه دهیم و بتوانیم از این طریق شناسایی مسائل مختلف را تسهیل کنیم. همچنین، تنظیم دستورالعملها و آئیننامههای جدید در راستای ایجاد فضای رقابتی و توسعه بازار دیجیتال در حال پیگیری است.
چیتساز با بیان این که بخش خصوصی باید در فرآیندهای اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، خاطرنشان کرد: ما در وزارت ارتباطات، همکاری با بخش خصوصی را یکی از اولویتهای خود میدانیم. به همین دلیل، تمامی ابزارهایی که میتوانند به استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی کمک کنند، در فراخوانهای جدید گنجانده شدهاند تا از مشارکت بیشتر این بخش در تولید ناخالص ملی بهرهبرداری شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما توسعه و رشد هر چه بیشتر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا با افزایش سرمایهگذاریها، ظرفیتهای جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کنیم.