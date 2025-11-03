به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن مظلوم فارسی‌باف در رویداد تحول دیجیتال در صنعت گاز اظهار داشت: امیدواریم این رویداد سرآغازی برای اقدام‌های مؤثر و موفق در مسیر تحول فناوری باشد. هدف از برگزاری این رویدادها فقط نمایش یا گردهمایی نیست، بلکه پیاده‌سازی نظام جدید حاکمیتی در شرکت ملی گاز ایران با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع نیازهای راهبردی شرکت ملی گاز ایران است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: امروز به همت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، به فناوری کنتور هوشمند در تراز جهانی دست یافته‌ایم. بخشی از این پروژه در حوزه امنیت سایبری در حال پیگیری است و با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شرکت ملی گاز ایران تکمیل می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر، نظم نوین ارتقای فناوری‌های شرکت ملی گاز ایران شکل گیرد و این رویداد نقطه آغاز تحولی بزرگ در این عرصه باشد.

