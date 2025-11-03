خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از ۱۵ تا ۲۹ آبان ماه انجام می‌شود؛

انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود ۲۵ درصد توسط بانک کشاورزی

انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود ۲۵ درصد توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1708767
لینک کوتاه کپی شد.

شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از روز پنج شنبه ۱۵ آبان ماه گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) منتشر می‌کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی این اوراق با نرخ سود سالیانه ۲۵ درصد، به مدت ۱۵ روز کاری در شعب این بانک عرضه خواهد شد.

بر اساس مجوز دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مرابحه‌ای را با هدف تأمین مالی طرح سرمایه‌گذاری "روژین تاک" منتشر می‌کند.

این اوراق به صورت یک‌ساله با نرخ بازخرید قبل از سررسید ۱۵ درصد سالیانه عرضه خواهد شد و معاملات ثانویه آن از طریق شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ