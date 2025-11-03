از ۱۵ تا ۲۹ آبان ماه انجام میشود؛
انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص با نرخ سود ۲۵ درصد توسط بانک کشاورزی
شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از روز پنج شنبه ۱۵ آبان ماه گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) منتشر میکنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی این اوراق با نرخ سود سالیانه ۲۵ درصد، به مدت ۱۵ روز کاری در شعب این بانک عرضه خواهد شد.
بر اساس مجوز دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مرابحهای را با هدف تأمین مالی طرح سرمایهگذاری "روژین تاک" منتشر میکند.
این اوراق به صورت یکساله با نرخ بازخرید قبل از سررسید ۱۵ درصد سالیانه عرضه خواهد شد و معاملات ثانویه آن از طریق شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.