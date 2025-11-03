خبرگزاری کار ایران
دریافت آنلاین وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از «مانیسا» با پشتیبانی بانک صادرات ایران

​پلتفرم «مانیسا» با هدف تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، با همکاری و پشتیبانی بانک صادرات ایران، طرح اعطای تسهیلات اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و سپرده‌گذاری آغاز کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در راستای حمایت از گسترش خدمات مالی هوشمند و اجرای سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه اعتبارات خرد، طرح پرداخت وام‌های دیجیتال بدون ضامن توسط تسهیلات‌یار «مانیسا» و با پشتوانه بانک صادرات ایران آغاز شد.

در این طرح، متقاضیان حقیقی می‌توانند پس از ثبت‌نام در وب‌سایت «مانیسا» و انجام احراز هویت و اعتبارسنجی دیجیتال، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری دریافت کنند. تمامی مراحل ثبت‌نام، اعتبارسنجی، تأیید مدارک و انعقاد قرارداد به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و متقاضیان تنها با ارائه یک برگ چک صیادی می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

این طرح با هدف افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، تقویت توان خرید مشتریان، و حمایت از تجارت الکترونیک کشور طراحی شده و از طریق نظام اعتبارسنجی هوشمند، امکان دریافت و بازپرداخت تسهیلات را به ساده‌ترین شکل ممکن برای کاربران فراهم می‌کند.

کاربران پلتفرم مانیسا می‌توانند از اعتبار خود برای خرید اقساطی کالا و خدمات از فروشگاه‌های آنلاین و حضوری طرف قرارداد این سامانه از جمله فروشگاه‌های معتبر کشور استفاده کنند.​

