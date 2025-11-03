خبرگزاری کار ایران
​در مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با حضور نمایندگان مجلس، مقامات وزارت ورزش و جمعی از مسئولان اقتصادی و ورزشی کشور و مدیران عالی بانک صادرات ایران و به میزبانی این بانک در هتل المپیک تهران برگزار شد، از مدال‌آوران و افتخارآفرینان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ تقدیر و بر ادامه حمایت این بانک از ورزش‌های اخلاق‌مدار و پهلوانی تأکید شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در آیین بزرگداشت و تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری ایران با اشاره به اینکه قهرمانان ایرانی نماد غیرت و استقامت‌اند گفت: بانک صادرات ایران خود را نه‌تنها یک بنگاه اقتصادی بلکه نهادی اجتماعی با بیش از ۷۴ سال سابقه اعتماد مردم و نقش‌آفرینی در جامعه می‌داند. از این‌رو، حمایت از فرهنگ، هنر و به‌ویژه ورزش برای این بانک هم وظیفه است و هم مایه افتخار.

سیفی با بیان اینکه حضور در جمع قهرمانان و پهلوانان ایرانی، حس غرور و افتخار را در همه زنده می‌کند، افزود: بانک صادرات ایران حمایت از ورزش‌هایی را که ریشه در پهلوانی و اخلاق دارند، نه‌تنها یک وظیفه بلکه افتخار خود می‌داند. خوشحالیم که ثمره این حمایت‌ها افتخارات بزرگ جهانی است و اطمینان داریم قهرمانان کشورمان در المپیک آینده افتخارات تازه‌ای خواهند آفرید.

مدیرعامل بانک صادرات ایران خطاب به ورزشکاران گفت: پهلوانان ورزشی و تلاشگران اقتصادی در یک مسیر گام برمی‌دارند؛ چرا که ماندگاری و اعتلای نام ایران عزیز، گاه در قدرت بازوان شما و گاه در اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور نهفته است. افتخار ماست که این دو عرصه در کنار هم، برای سربلندی ایران می‌کوشند.

سیفی با قدردانی از زحمات مسئولان و کادر فنی فدراسیون وزنه‌برداری کشور اظهار کرد: امیدوارم این حمایت‌ها هم در بانک صادرات ایران و هم در مجموعه‌های اقتصادی کشور تداوم داشته باشد. اگر قرار است هزینه‌های تبلیغاتی در مسیر درست به‌کار گرفته شود، ورزش قهرمانی یکی از مناسب‌ترین حوزه‌هاست؛ حوزه‌ای شریف، اثرگذار و الهام‌بخش است که می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و پهلوانی را به جامعه منتقل کند.

هدف‌گذاری از نروژ تا المپیک 2028

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در این آیین از سه سال تلاش پیوسته در مسیر بازسازی، پشتوانه‌سازی و جوان‌گرایی سخن گفت و تأکید کرد: افتخارات جهانی نروژ آغاز مسیر تازه‌ای است که تا مسابقات ناگویا و المپیک لس‌آنجلس ادامه خواهد داشت. بانک صادرات ایران از نخستین روزها، پشتیبان جدی فدراسیون بوده و نقش مهمی در تقویت روحیه تیم ملی داشته است.

او افزود: هدف‌گذاری ما تنها کسب سهمیه نیست؛ با همین نسل جوان برای سکوهای قهرمانی و مدال‌های ارزشمند‌تر می‌جنگیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان: ورزش، نقطه امید جامعه است

علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان، در این مراسم با تمجید از رشد ورزش ایران گفت: ورزش امروز نقطه امید جامعه است و بدون پشتیبانی مالی و بنگاه‌های اقتصادی امکان تداوم ندارد.

وی با قدردانی از بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از الگوهای موفق مسئولیت اجتماعی افزود: این حمایت‌ها تبلیغات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده قهرمانی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: وزنه‌برداری در مسیر اعتلاست

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با تبریک به قهرمانان گفت: وزنه‌برداری ایران از رکود خارج شده و در مسیر اعتلاست. ورزش با بودجه‌های دیرهنگام اداره نمی‌شود؛ اگر مقصد المپیک است، باید از امروز برنامه‌ریزی و تخصیص منابع انجام شود. قدر حامیان واقعی مانند بانک صادرات ایران را باید دانست.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس: بانک صادرات الگوی مسئولیت اجتماعی است

محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت اجرای قانون نظام باشگاه‌داری گفت: نباید بار رشته وزنه‌برداری بر دوش چند باشگاه باشد. بانک صادرات ایران با حمایت مؤثر از این رشته نشان داد مسئولیت اجتماعی واقعی یعنی پشتیبانی از قهرمانان. امیدواریم سایر بانک‌ها و هلدینگ‌ها نیز از این الگو پیروی کنند.

اهدای کاپ جهانی به بانک صادرات ایران

در بخشی از این مراسم، با حضور معاون وزیر ورزش، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشور، کاپ قهرمانی مسابقات جهانی وزنه‌برداری مردان ۲۰۲۵ نروژ به پاس نقش‌آفرینی و حمایت مؤثر بانک صادرات ایران، به این بانک اهدا شد.

در ادامه نیز از قهرمانان و مدال‌آوران تیم ملی در حضور مسئولان ارشد اقتصادی و ورزشی کشور تجلیل به‌عمل آمد.

 

