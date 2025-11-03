خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر نفت در پاسخ به ایلنا:

صادرات گاز به عراق ادامه دارد

صادرات گاز به عراق ادامه دارد
کد خبر : 1708758
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: هم‌اکنون هیچ محدودیتی برای گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها وجود ندارد و وضع گازرسانی در مقایسه با پارسال از همه ابعاد بهتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی در حاشیه رویداد تحول دیجیتال در صنعت گاز در جمع خبرنگاران درباره آمادگی تامین گاز در آستانه فصل سرد سال اظهار داشت: برای گازرسانی به صنایع، نیروگاه‌ها و بخش خانگی هم‌اکنون هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. قراردادهای گاز صنایع نیز متناسب با نیاز مصرف و در بازه‌های زمانی چهار تا هشت‌ماهه تنظیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وضع گازرسانی در مقایسه با پارسال از همه ابعاد بهتر است و مقدار گاز تزریقی به شبکه افزایش چشمگیری داشته است، افزود: همه تعمیرات اساسی در موعد مقرر انجام شده است و مخازن ذخیره‌سازی نیز با رشد ۱۶ درصدی نسبت به پارسال در وضع مناسبی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به همکاری و هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف دولت تصریح کرد: با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و تعامل نزدیک با وزارت کشور، کارگروه مشترکی برای هماهنگی تأمین پایدار گاز در فصل سرد تشکیل شده و فضای همکاری میان دستگاه‌های اجرایی بسیار مثبت است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون مقدار گازی که به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود، حتی از تعهدات ما فراتر  و از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز عبور کرده است و خوشبختانه شبکه گاز کشور در شرایطی پایدار و ایمن فعالیت می‌کند.

توکلی در پاسخ به ایلنا درباره صادرات گاز تصریح کرد: مذاکرات میان ایران و روسیه، همچنین ایران و ترکیه در حال انجام است. در عین حال صادرات گاز به عراق طبق روال ادامه دارد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است.

وی درباره واردات گاز از ترکمنستان توضیح داد: سواپ گاز ترکمنستان از اسفندماه پارسال تا تیرماه امسال ادامه داشت که به دلایلی موقتاً متوقف شد، اما با توجه به اینکه طرف مقابل ما در این سوآپ ترکیه است، مذاکرات با طرف ترکمن در حال انجام بوده و در حال حاضر نیز واردات گاز به‌صورت محدود و در قالب سوآپ ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ