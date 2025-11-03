به گزارش ایلنا از رویترز، قیمت نفت خام در معامله‌های روز دوشنبه (۱۲ آبان) در پی تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه در سه‌ ماه نخست سال آینده میلادی و کاهش نگرانی‌ها از مازاد عرضه افزایش یافت. با این حال داده‌های ضعیف تولید صنعتی در آسیا، افزایش قیمت‌ها را محدود کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت تا ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ، با ۲۴ سنت یا ۰.۳۷ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با ۲۱ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۱۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (۱۱ آبان) اعلام کردند که در ماه دسامبر، روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر رقمی مشابه ماه‌های اکتبر و نوامبر از کاهش عرضه داوطلبانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای خود را لغو خواهند کرد.

این اعضا همچنین در بیانیه‌ای اعلام کردند به‌دلیل فصلی بودن تقاضا، هشت کشور عضو تصمیم گرفته‌اند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۶ متوقف کنند.

واکنش تحلیلگران به تصمیم ۸ عضو اوپک‌پلاس

وارن پترسون، رئیس تحقیقات کالایی مؤسسه ING گفت: تصمیم هشت عضو اوپک‌پلاس نشان‌دهنده اذعان به مازاد عرضه قابل‌توجهی است که بازار، به‌ویژه در اوایل سال آینده میلادی، با آن روبه‌رو خواهد بود.

وی افزود: حجم مازاد عرضه به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر جریان صادرات نفت روسیه بستگی دارد.

هلیما کرافت، رئیس راهبرد کالایی مؤسسه آربی‌سی کپیتال (RBC Capital)، هم یادآور شد که روسیه همچنان یکی از عوامل کلیدی در عرضه جهانی نفت است، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل و حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی این کشور در جریان جنگ اوکراین.

وی گفت: با توجه به تردید درباره تصویر عرضه در سه‌ ماه نخست ۲۰۲۶ و کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا، زمینه کافی برای اتخاذ رویکردی محتاطانه وجود دارد.

در همین زمینه حمله پهپادی اوکراین به پایانه نفتی «توآپس» روسیه در دریای سیاه در روز یکشنبه موجب آتش‌سوزی و آسیب به حداقل یک کشتی شد.

چشم‌انداز بازار و تولید جهانی

قیمت نفت خام برنت و دابلیوتی‌آی در ماه اکتبر بیش از ۲ درصد کاهش یافتند و برای سومین ماه پیاپی افت کردند. در روز ۲۰ اکتبر، قیمت‌ها به‌دلیل نگرانی از اشباع عرضه و آثار اقتصادی تعرفه‌های ایالات متحده، به پایین‌ترین سطح پنج‌ ماهه خود رسیدند.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تحلیلگران پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت را تا حد زیادی بدون تغییر حفظ کرده‌اند، زیرا افزایش تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف، اثرگذاری ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر عرضه را خنثی کرده است. تخمین‌های مازاد بازار نفت بین ۱۹۰ هزار تا ۳ میلیون بشکه در روز متغیر بوده است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نیز روز جمعه گزارش داد که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت با افزایش روزانه ۸۶ هزار بشکه، به رکورد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

در همین حال نظرسنجی‌های تجاری روز دوشنبه نشان داد که فعالیت کارخانه‌های آسیایی در ماه اکتبر همچنان زیر فشار قرار دارد، زیرا تقاضای ضعیف از سوی ایالات متحده آمریکا و تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی واشینگتن، سفارش‌های صنعتی در سراسر منطقه را کاهش داده‌اند. آسیا بزرگ‌ترین منطقه مصرف‌کننده نفت جهان است.

در تحولی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه گزارش‌ها درباره بررسی عملیات نظامی در داخل ونزوئلا را تکذیب کرد؛ اقدامی که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش عملیات ضدقاچاق در این کشور عضو اوپک مطرح شده بود.

