تحول دیجیتال در صنعت گاز هم فرصت است و هم تهدید

سعید توکلی در رویداد تحول دیجیتال در شرکت ملی گاز با بیان اینکه تحول دیجیتال انتخاب نیست، یک ضرورت است، اظهار داشت: اگر این اتفاقی را در دنیا افتاده ما نیز مدیریت نکنیم و بهره مند نشویم؛ آسیب می بینیم.

وی با بیان اینکه در بحث دیجیتال حتما ارزش‌ها و تهدیدهایی ایجاد می شود، افزود: کما اینکه این تهدیدها در جنگ ۱۲ روزه به ما اثبات شد و ما باور نمی کردیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به حملات سایبری گفت: همانگونه که در تحول دیجیتال فرصت وجود دارد تهدید نیز وجود دارد و‌ هنر ما متعادل کردن این دو است.

وی با بیان اینکه تحول دیجیتال در زیست بوم تعریف می شود، گفت: صنعت گاز محدود به شرکت گاز نیست، همه بازیگران از زنجیره تامین تا مشتریان تاثیر دارد.

توکلی با اشاره به آمار سال گذشته مصرف تصریح کرد: ۳۹ درصد سبد انرژی کشور صنایع، ۳۸ درصد نیروگاه، ۲۰ درصد بخش خانگی و ۲ تا ۳ درصد حمل و نقل و عمومی است؛ اما تمام تمرکز جامعه روی مصرف خانگی است و حتما درست است ولی زنجیره گاز فقط اینها نیستند، صنایع و نیروگاهها هم هستند.

وی با اشاره به تجربه عملیاتی در ایستگاه‌های اقماری گفت: بیش از ۲۸ سال پیش، دانش فنی در زمینه کامپیوتر محدود بود، اما امروز همان همکاران توانستند سیستم‌های کنترلی پیچیده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بدون توقف ایستگاه طراحی، نصب و راه‌اندازی کنند و ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز، معادل مصرف استان تهران برقرار باشد.

وی تأکید کرد: این پیشرفت نشان می‌دهد فناوری با خود فرهنگ و پارادایم‌های جدید کاری می‌آورد؛ تحول دیجیتال رفتار سازمان‌ها و افراد را شکل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در مسیر اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال، دو چالش کلیدی؛ توهم دانایی مدیران اجرایی و توهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرا وجود دارد، تصریح کرد: توهم دانایی زمانی رخ می‌دهد که مدیران اجرایی احساس کنند همه ابعاد زیست‌بوم فناوری، نرم‌افزار، سخت‌افزار و ذهن‌افزار را می‌دانند و بر اساس تجربه محدود خود، قواعد و الگوهایی می‌سازند.

توکلی ادامه داد: در مقابل، توهم در اجرا در شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی ایجاد می‌شود که افراد با جسارت و اعتماد به نفس بالا وارد پروژه می‌شوند، اما به‌دلیل محدودیت‌های محیط اجرایی یا نبود تجربه کافی در شرایط واقعی، ایده‌هایشان به‌طور کامل عملیاتی نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت این دو چالش نیازمند تعادل بین دانش، تجربه عملی و همکاری میان ذی‌نفعان است تا تحول دیجیتال در صنعت گاز به نتیجه‌ای پایدار و مؤثر برسد، افزود: فلسفه وجودی این نشست، خارج شدن از توهم دانایی و توهم اجرا است، به‌طوری که مدیران اجرایی واقع‌بینانه عمل کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ایده‌های خود را در بستر عملیاتی قابل اجرا ببینند.

معاون وزیر نفت یکی از اهداف اصلی را ایجاد سازوکار ارتباطی مؤثر دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود یک دبیرخانه دائمی تحول دیجیتال در صنعت گاز برای ارتباط مستقیم با شرکت‌های فعال و صاحب ایده و بررسی ظرفیت‌های واقعی تشکیل شود.

توکلی با اشاره به اینکه همکاری واقعی بین حاکمیت و دانش‌بنیان‌ها سبب ایجاد اثر مضاعف می‌شود، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد واقع‌بینی، صداقت و تمرکز بر داده‌ها و توانمندی‌هاست، چراکه ایده‌ها و دانش فعالان فناور، نوعی بذر ذهن‌افزاری و داده‌ای است که در بستر درست می‌تواند رشد کند و اثرگذاری واقعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه داده‌ها، ارزشمند، حیاتی و مبنای نوآوری و تصمیم‌گیری در صنعت گاز هستند، تصریح کرد: داده باید با مکانیسم‌های مناسب ارزش‌گذاری و مدیریت شود تا بتوان از ظرفیت واقعی آن بهره برد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: هدف از این نشست، ایجاد سازوکار ارتباطی مؤثر برای دانش، داده و ایده‌های شرکت‌های فناور بدون محدودیت‌های دارایی مادی با مدیران اجرایی است تا تحول دیجیتال در صنعت گاز با موفقیت اجرا شود

