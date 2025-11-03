تحول دیجیتال فناوری نیست؛ تغییر پارادایم فکری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید پاک سرشت در رویداد تحول دیجیتال در صنعت گاز با بیان اینکه تحول دیجیتال عمر طولانی ندارد اما سریع حرکت می کند و بخش های مختلفی را تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار داشت: تحول دیجیتال یه ضرورت فنی نیست، یک استراتژی راهبردی و حیاتی برای پیشرفت است و اگر نباشد از گردونه حرکت‌های نوآورانه باز می مانیم.

وی با بیان اینکه تحول دیجیتال بر پایه حکمرانی داده است، گفت: امروز تحول دیجیتال و حکمرانی داده یک فناوری نیست، تغییر پارادایم فکری است.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با اشاره به دو رکن اصلی تحول دیجیتال تصریح کرد: از جمله این ارکان ایجاد یکپارچگی حوزه داده ها و دیگری توجه به اسناد بالادست است برای این کار نیاز به هم افزایی داده است.

وی با اعلام اینکه حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی از مهم‌ترین الزام‌ها در مسیر تحول دیجیتال است، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال نقش مهمی دارند. شرکت‌های فعال در این عرصه باید از قوانین و مقررات بالادستی، محدودیت‌های امنیتی و نحوه ارتباط میان داده‌ها آگاهی کامل داشته باشند.

وی شفاف‌سازی این الزام‌ها را شرط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه دانست و تأکید کرد: آگاهی از این الزام‌ها سبب می‌شود فعالیت شرکت‌ها بر پایه اصول مشخص و قابل اعتماد پیش برود. همچنین دستگاه‌های حاکمیتی موظف‌اند مسیر اجرای این سیاست‌ها را تسهیل کرده و زمینه را برای فعالیت مؤثر و قانون‌مند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

پاک‌سرشت گفت: این رویداد با هدف فرهنگ‌سازی، ارتقای دانش سازمانی و توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان طراحی شده و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مؤثر برنامه‌های تحول دیجیتال در صنعت گاز کشور باشد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران داده‌ها را موتور محرک تحول دیجیتال در صنعت گاز دانست و بر اهمیت یکپارچگی داده‌ها و شفافیت اسناد بالادستی تأکید کرد.

وی در ادامه در نشست تخصصی این رویداد با موضوع حمکرانی داده، یکپارچگی و اسناد بالادستی؛ با اشاره به نقش داده در تحول دیجیتال گفت: داده، مؤلفه‌ای کلیدی در حکمرانی و تصمیم‌سازی است و بدون یکپارچگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، نمی‌توان جهش واقعی در مسیر تحول دیجیتال رقم زد.

وی با اشاره به توجه ضرورت یکپارچگی داده‌ها میان بخش‌های مختلف و تدوین و اجرای دقیق اسناد بالادستی افزود: این دو محور، پایه‌های اصلی سیاستگذاری در مسیر تحول دیجیتال هستند و بدون شفافیت در این حوزه‌ها، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیجیتال وجود ندارد.

پاک‌سرشت با اشاره به چالش‌های امنیتی در زمینه تبادل داده‌ها گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی، امنیت داده‌هاست. دستگاه‌ها به‌دلیل ماهیت اطلاعات و مالکیت سازمانی، معمولاً در واگذاری داده به دیگر بخش‌ها احتیاط دارند، اما زمانی ارزش داده‌ها افزایش می‌یابد که میان دستگاه‌های مختلف به اشتراک گذاشته شوند و بر اساس آنها خدمات دقیق‌تر و هوشمندتر ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت اسناد بالادستی در حکمرانی داده یادآور شد: در سال‌های اخیر اقدام‌های خوبی برای تدوین این اسناد انجام شده است. با این حال لازم است سازوکار اجرای مؤثر آنها و به‌روزرسانی مستمرشان فراهم شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند بر اساس این چارچوب‌ها فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با طرح این پرسش که، در مسیر تحول دیجیتال، چگونه می‌توان همکاری‌های دانش‌بنیان را به‌گونه‌ای طراحی کرد که حکمرانی داده موتور محرک آن باشد، نه عامل بازدارنده؟ بیان کرد: پاسخ به این پرسش، مسیر آینده تحول دیجیتال در صنعت گاز را روشن می‌کند.

