به گزارش ایلنا، مهدی طالبی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در نشست عرضه سهام این شرکت گفت: پگاه فارس سال 1383 ثبت شده و از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت روزانه 140 تا 150 هزار تن شیر تولید می‌کند و تولید سالانه آن هم حدود 51 هزار تن است.

وی ادامه داد: دارایی‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس که به دلیل بورسی شدن اهمیت دوچندان پیدا کرده، مشتمل بر 906 هکتار اراضی است که 640 هکتار آن به کشاورزی اختصاص داده شده و مابقی برای دامپروری – تولید گوشت و شیر – مورد استفاده است.

به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه، این شرکت دسترسی پایدار به آب را فراهم کرده که از ملزومات اساسی است. پروژه 8.5 کیلومتری رساندن آب پایدار در مهر ماه امسال به پایان رسیده که آب شرب دام و آب لازم برای کشاورزی شرکت را فراهم می‌کند.

طالبی با بیان اینکه 5600 گاو شیرده از نژاد هلشتاین در این شرکت وجود دارند که با افزایش تعداد دام‌های دوشاخ در نظر دارد به تولید شیر 220 تن در روز دست پیدا کند و تولید سالانه نیز از 51 هزار تن به 80 هزار تن خواهد رسید، اظهار داشت: این طرح در راستای ورود شرکت به بازار سرمایه و به‌منظور به‌روزرسانی زیرساخت‌ها شامل احداث سالن‌های جدید، نصب تجهیزات شیردوش پیشرفته و افزودن حدود چهار هزار رأس دام سنگین نژاد هلشتاین در حال اجراست. اجرای کامل این پروژه حدود دو سال زمان نیاز دارد و بخشی از دام مورد نیاز نیز از ظرفیت‌های داخلی مجموعه تأمین می‌شود.

وی یکی از نکات بسیار مهم در خصوص شیر تولیدی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس را کیفیت بسیار بالای آن برشمرد که باعث شده از تولیدات آن بتوان برای تولید شیرخشک نوزاد استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس درباره سوددهی این شرکت تصریح کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروی پگاه فارس در شش ماهه امسال سودی بالغ بر 131میلیارد تومان داشته و توانسته نسبت به شش مشابه سال قبل، با تعداد مشابه دام، میزان خوراک را 10 درصد کاهش دهد و با وجود این کاهش تولید شیر 12درصد افزایش داشته است.

طالبی یکی دیگر از برنامه‌های توسعه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس را خشک‌سازی صنعتی کود دامی برشمرد که با هدف ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر از فروش کود مایع تعریف شده و در مرحله برنامه‌ریزی و تجهیز خطوط تولید قرار دارد.

وی تامین آب پایدار و برق را از نیازهای ضروری تمامی صنایع ایران از جمله پگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه علاوه بر پروژه تامین آب پایدار برای تامین برق خود، درخواست مجوز 30 مگاوات نیروگاه داده که در حال حاضر برای 8 مگاوات نامه و مجوز صادر شده و قرار است مجوزهای دیگر برای تامین برق گرفته شود.

