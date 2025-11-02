مشارکت بیش از ۵۲ هزار نفر در حراج خرده فروشی اموال تملیکی/فروش ۵۶ هزار میلیارد ریال کالا

به گزارش ایلنا، تعیین تکلیف کالاهای متروکه یکی از اصلی ترین وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، کالای متروکه به کالاهایی اطلاق می‌شود که صاحب آن‌ها در مهلت قانونی معین برای ترخیص به گمرک مراجعه نکرده یا در ارائه مدارک و اسناد لازم تأخیر داشته باشد.

در سنوات گذشته رسوب و ماندگاری طولانی و فساد برخی از کالاهای موجود در انبارهای این سازمان همواره مورد انتقاد روسای جمهور و رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و اعضای مجمع عمومی سازمان نیز بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان با استفاده از روش‌های قانونی تاکید کرده اند.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاها را به سه روش فروش، اعاده و استرداد تعیین تکلیف می کند، که در بخش فروش کالا به روش های مزایده و حراج به فروش می رسد بر این اساس در حوزه اموال منقول در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۴ کالاهایی به میزان ۵۶ هزار میلیارد ریال به روش های مزایده سراسری الکترونیکی، حراج های الکترونیکی برخط و مذاکره به دستگاه ها و سازمان ها به فروش رسیده است.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان و جلوگیری از رسوب کالا، استفاده از روش‌های نوین فروش و بازاریابی را در دستور کار خود قرار داد، بر این اساس سامانه حراج خرده فروشی برخط توسط این سازمان طراحی و اجرایی شد.

این سامانه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای مهار تورم و رشد تولید و تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و در راستای بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد.

ایجاد بستر کاملا رقابتی و شفاف برای فروش و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان،امکان استفاده عموم افراد جامعه (اعم از کارکنان دولت) از سامانه به صورت فراگیر و خرید کالا از سازمان به صورت خرده فروشی،رایگان بودن انجام کلیه فرایندهای سامانه از قبیل ثبت نام، ورود، مشاهده دسته بندی کالاها و ارائه پیشنهاد قیمت، آسان بودن مراحل خرید انلاین برای مشتریان متناسب با نیازهای خانوار، بازگشت سریع ودایع افراد غیر برنده حراج ظرف حداکثر ۲۴ ساعت (۱۰ درصد مبلغ پایه به عنوان ودیعه سپرده گذاری می شود)، الکترونیکی و برخط بودن کلیه فرایندهای مالی سامانه از جمله واریز ودایع، عودت ودایع، واریز ثمن معامله، استفاده حداکثری از ظرفیت های تجارت الکترونیک در طراحی و عملیاتی نمودن سامانه، استفاده از کالاهای بادوام و اساسی مورد نیاز جامعه (نظیر لوازم برقی، صوتی تصویری، سرمایشی گرمایشی، دیجیتال و لوازم خانه و آشپزخانه)،امکان اخذ گزارش های مدیریتی (گزارش فروش، عملکرد کاربران، گزارش کلان مدیریتی، شناسایی مشتریان و...) در سامانه و امکان نظارت مستمر، ایجاد تحول در سازمان در نحوه نگهداری، انبارداری و تحویل کالا به مشتریان سازمان بدون کسری و نقص کیفی از مزایای این سامانه است.

شایان ذکر است در سال های گذشته سالانه ۱۱ مرحله حراج حضوری در تهران برگزار و خریداران از سراسر کشور در سالنی با ظرفیت حدود ۲۵۰ نفر در این حراج ها شرکت می کردند، اما در هفت ماهه سال جاری بیش از ۴۰۰ مرحله حراج الکترونیکی برخط در سراسر کشور با مشارکت بیش از ۵۲ هزار نفر از آحاد جامعه و فروش ۱۶ هزار قلم کالا که بصورت تک قلم کالا در ۳۰ استان در سراسر کشور بارگذاری شده و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسیده است.

همچنین ارزش اقلام به فروش رفته نسبت به قیمت پایه بالغ بر ۴۰ درصد رشد نشان می دهد.

