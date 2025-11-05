زمستان تنش گازی خواهیم داشت؟

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چالش تامین گاز در زمستان پیشِ رو اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، ناترازی گسترده در حوزه گاز در سال جاری دور از انتظار نیست. این موضوع می‌تواند چالش‌های متعددی را در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد مصرف گاز در بخش خانگی انجام می‌شود، هرگونه کمبود گاز می‌تواند به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. این موضوع به ویژه در فصل زمستان که مصرف گاز به اوج خود می‌رسد، حادتر خواهد بود.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی خاطرنشان کرد: نیروگاه‌ها نیز از جمله مصرف‌کنندگان عمده گاز هستند. قطع گاز به این بخش می‌تواند منجر به کمبود برق شود، که این خود چالش دیگری را ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به چالش کسری گاز و برای عمل به تعهدات صادراتی گفت: علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر عدم عمل به تعهدات صادراتی نیز از جمله چالش‌ها خواهد بود، احتمال دارد که نتوانیم به تعهدات صادراتی خود به طور کامل عمل کنیم. این مسئله نه تنها بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است اعتبار بین‌المللی ما را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

صالحی درباره جایگزینی برق به جای گاز تصریح کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده برای کاهش چالش‌ها در بخش گاز؛ جایگزینی برق به جای گاز در مصارف خانگی است که این ایده از جنبه امنیت، میزان مصرف انرژی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از برق برای گرمایش و پخت و پز به عنوان گزینه‌ای امن‌تر و پایدارتر مطرح شده است.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۵۰، بیش از ۵۰ درصد مصرف انرژی جهان از طریق برق تأمین خواهد شد. بنابراین، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های برق می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را برای کشورمان رقم بزند. با این حال، باید توجه داشت که منابع انرژی ما نیز محدود هستند و هرگونه تغییر در الگوی مصرف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری گسترده است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف گاز بهبود بهره‌وری را از جمله راهکارها برای کاهش تنش گازی برشمرد و گفت: افزایش بهره‌وری در مصرف گاز می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. این موضوع به ویژه در بخش صنایع و نیروگاه‌ها اهمیت دارد.

صالحی به تقویت زیرساخت‌ها نیز اشاره و اظهار داشت: پر کردن مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت‌های جایگزین در مواقع ضروری می‌تواند از قطع برق جلوگیری کند.

وی آگاهی‌بخشی عمومی را نیز دیگر راهکار دانست و بیان کرد: تشویق مردم به کاهش مصرف گاز در بخش خانگی هم می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بحران داشته باشد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در ادامه گفت: کمبود گاز می‌تواند تأثیرات منفی بر صنایع مختلف، به ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی داشته باشد. این صنایع به عنوان مصرف‌کنندگان عمده گاز، در صورت قطع گاز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای تأمین گاز این بخش‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: مدیریت چالش‌های گازی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری گسترده و همکاری همه بخش‌های جامعه است. جایگزینی برق به جای گاز می‌تواند یکی از راهکارهای بلندمدت باشد، اما باید توجه داشت که این تغییر نیازمند زمان و منابع کافی است.

