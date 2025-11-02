خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند

به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تولید خودروها باید بر اساس استاندارد یورو۶ انجام شود. این موضوع تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودروی کشور دارد و خودروسازان برای انطباق با الزامات جدید، پروژه‌های متعددی را آغاز کرده‌اند. تاکنون بیش از ۱۰ همت پروژه در این زمینه تعریف شده است.

وی توضیح داد: برخی از پیشرانه‌های فعلی قابلیت انطباق با استاندارد یورو۶ را ندارند و در نتیجه برخی از محصولات خودروسازان تغییر خواهند کرد. خودروسازان باید از هم‌اکنون برنامه جایگزینی محصولات و توسعه پیشرانه‌های جدید را آغاز کنند. بخشی از این پیشرانه‌ها با تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و بخشی دیگر با سرمایه‌گذاری جدید در حوزه مهندسی و زنجیره تأمین قابل تطبیق هستند.

به گفته رئیس ایدرو، زمان اجرای برخی از این پروژه‌ها تا ۱۸ ماه برآورد شده و اگر صنعت خودرو بخواهد تا سال ۱۴۰۶ به اهداف تعیین‌شده برسد، باید از همین امروز سرمایه‌گذاری‌ها را آغاز کند. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو لازم است تا امکان انطباق کامل با استاندارد یورو۶ فراهم شود. تحقق این هدف منوط به فراهم شدن شرایط اقتصادی و جلوگیری از زیان‌دهی خودروسازان است.

مقیمی با اشاره به اهمیت توجه همزمان به کیفیت سوخت گفت: اگر صنعت خودرو به سمت کاهش آلایندگی حرکت کند اما کیفیت سوخت ارتقا نیابد، اهداف مورد انتظار محقق نخواهد شد. بنابراین باید اکوسیستم کاهش آلودگی هوا به‌صورت جامع و هماهنگ میان بخش‌های مختلف اجرایی شود.

وی در ادامه به برخی اقدامات وزارت صنعت و سازمان گسترش در حوزه کاهش آلایندگی اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، طرح تولید بیواتانول کرمانشاه با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیون دلاری افتتاح شد. این طرح سالانه ۶۰ میلیون لیتر اتانول تولید می‌کند که جایگزین افزودنی‌های پرخطر بنزین می‌شود. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نیز بسیار موفق بوده و فاز دوم این پروژه در شهرستان بیستون در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن ظرفیت تولید دو برابر خواهد شد.

او ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ کشور دنیا از اتانول در ترکیب بنزین استفاده می‌کنند و بر اساس برآوردها، برای پوشش کامل نیاز داخلی به سوخت پاک، کشور به احداث حدود ۳۰ واحد تولید بیواتانول مشابه نیاز دارد.

معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد حوزه اسقاط خودرو اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، حدود ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است. به طور میانگین از هر خودرو ۵۰۰ کیلوگرم ورق فولادی و ۳۵ کیلوگرم مس بازیافت می‌شود که نقش مؤثری در بازگشت مواد به چرخه تولید دارد. همچنین مصرف سوخت خودروهای جایگزین‌شده تا ۵۰ درصد کمتر از خودروهای اسقاطی است که اثر قابل توجهی بر کاهش آلایندگی دارد.

مقیمی با اشاره به سیاست‌های وزارت صنعت در حوزه نوسازی صنایع گفت: در سال جاری برای نخستین‌بار دستورالعمل سرمایه‌گذاری در نوسازی و بازسازی صنعتی ابلاغ شده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، اگر واحدی برای نوسازی تجهیزات خود نیاز به واردات ماشین‌آلات داشته باشد، از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهد بود. این مشوق به‌منظور ترغیب صنایع برای بازسازی و ارتقای بهره‌وری طراحی شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در برخی واحدهای صنعتی که نوسازی انجام شده، مصرف برق تا یک‌پنجم کاهش یافته است. کاهش مصرف انرژی و آلایندگی از طریق نوسازی تجهیزات یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور است. ضمن قدردانی از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد برای همکاری‌های سازنده، تأکید می‌کنم که توسعه صنعتی و احترام به محیط زیست باید همزمان پیش برود.

