ارسال بسته پیشنهادی سه اتاق به دولت برای حل مشکلات معیشتی

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، رؤسای سه اتاق (بازرگانی، اصناف و تعاون) بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به سایر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این تشکل‌ها تأکید کردند. همچنین تعامل و هم‌افزایی سه اتاق به منظور شناسایی دقیق چالش‌ها و مسائل اقتصادی در حوزه‌های خرد و کلان از جمله موارد مطرح شده بود.

اهمیت ثمربخشی و نتیجه‌گرا بودن جلسات دبیرخانه، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی بازار با توجه به شرایط تحریمی، تسهیل در روند تجارت خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت با امضای سه اتاق از دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست امروز بود.

در پایان این نشست بر ضرورت اتخاذ استراتژی‌های هماهنگ در ارائه نظر و مشورت به قوای سه‌گانه و انتقال صدای واحد بخش خصوصی و تعاونی به حاکمیت و افزایش تعامل و همراهی دولت با بخش خصوصی در قالب دیدارهای مستمر با سران قوا و بخش‌های مختلف دولتی تأکید شد.

رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست به همکاری و تعامل سازنده سه اتاق اشاره کرد و گفت: این تعامل، فرصت ارزشمندی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند با استفاده از نظرات کارشناسی و پیشنهادات کارگشا، مسیر کوتاه‌تری را برای تحقق اهداف اقتصادی خود طی کند.

به گفته قاسم نوده‌فراهانی، با توجه به این که سه تشکل بخش خصوصی (سه اتاق) به صورت مستقیم و از نزدیک با چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی روبرو هستند، می‌توانند برای برون‌رفت از مشکلاتی که دولت در حوزه اقتصادی، چه خرد و چه کلان، با آن مواجه است، راهکارهای میانبر ارائه دهند.

وی تأکید کرد: در نشست‌های دبیرخانه مشترک سه اتاق، پس از آنکه موضوعات مختلف مطرح و بررسی شد، پیشنهادات نهایی به صورت مکتوب به نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود و با توجه به حسن توجه دولت چهاردهم برای حل مشکلات معیشتی مردم، بی‌تردید راهکارهای پیشنهادی می‌تواند روند پاسخگویی به نیازهای جامعه را تسریع کند.

سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت در ابتدای این نشست بر تأثیر تعامل و همکاری سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به مأموریت‌ها و وظایف مختلف هر یک از اتاق‌های سه‌گانه و هم افزایی سازنده‌ای که در قالب دبیرخانه مشترک سه اتاق با یکدیگر دارند، بستر مناسبی فراهم است تا دولت بتواند با مشارکت فعالان بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره برداری کند

به گفته وی، حمایت از تولیدکنندگان از جمله رویکردهای مهم وزارت صمت است و در این راستا با توجه به اینکه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون نماینده فعالان بخش خصوصی هستند و به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دارند، می‌توانند بازوی توانمندی برای دولت در توسعه اقتصادی کشور باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در ادامه این نشست از ظرفیت بسیار بزرگ دبیرخانه سه اتاق گفت و تأکید کرد: با تعامل سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، فرصتی ایجاد می‌شود تا نارسایی‌ها و کمبودهای مالی و پولی با همکاری بخش خصوصی مرتفع شود.

به گفته صمد حسن‌زاده، حماسه‌ای که اصناف در طول جنگ ۱۲ روزه در تأمین نیازها و عرضه کالاهای اساسی در کشور، آفریدند حقیقتاً در هیچ کجای دنیا قابل مشاهده و تکرار نیست. در واقع عملکرد اصناف در مدت مذکور، نشانگر شایستگی و توانمندی مردم ایران در مواجهه با بحران‌ها است.

رئیس اتاق تعاون نیز در این نشست با تأکید بر اینکه جمع فعالان اقتصادی کشور ذیل سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون تعریف می‌شوند؛ زمانی که تعامل این سه اتاق با یکدیگر و تعامل اتاق‌های سه‌گانه با دولت به حداکثر برسد، بسیاری از مشکلات کشور و به ویژه فعالان اقتصادی به نحو احسن حل و فصل خواهد شد.

بهمن عبدالهی افزود: یکی از کارکردهای مفید و اثربخش دبیرخانه مشترک سه اتاق این است که در صورتی که یکی از اتاق‌ها دچار چالش‌ها و مشکلاتی حوزه تخصصی خود شود، می‌تواند از ظرفیت و قابلیت‌های دو اتاق دیگر در جهت حل مشکلات به وجود آمده استفاده کند.

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق با اشاره به فلسفه تشکیل این دبیرخانه گفت: هدف از تشکیل این دبیرخانه ایجاد بستر و ظرفیتی برای استفاده حداکثری دولت از توان کامل بخش خصوصی است.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی ادامه داد: اعمال تحریم‌های ظالمانه توان دولت را در حل مشکلات اقتصادی محدود کرده است؛ این در حالی است که بخش خصوصی تحریم‌پذیر نیست و می‌تواند بدون محدودیت در خنثی کردن تحریم‌ها و ساماندهی اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند.

به گفته وی دولت باید بخش خصوصی و توان و ظرفیت این بخش را باور داشته باشد و این باور به تمام بخش‌های دولتی سرایت کند. بخش خصوصی هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارند، علاوه بر اینکه می‌تواند برای دولت بدون هیچ محدودیتی، درآمدزایی داشته باشد.

اکبر تالارپشتی به نقش اصناف در جنگ ۱۲ روزه در تأمین نیاز بازار اشاره کرد و گفت: مدیریت بازار به دست اصناف طی جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا مردم در تأمین مایحتاج خود نگرانی و دغدغه‌ای نداشته باشند که این اتفاق بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق گفت: روال برگزاری جلسات دبیرخانه با حضور رؤسای سه اتاق به این شکل است که پس از طرح موضوعات از سوی رؤسای سه اتاق، چالش‌ها در قالب نامه‌ای با امضای سه رئیس و به منظور رسیدگی و اطلاع رئیس جمهور از مطالبات بخش خصوصی برای نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود.

