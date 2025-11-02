به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی اظهار کرد: سند حمایت از تولیدمحتوا در مرحله عملیاتی قرار دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند با مطالعه دستورالعمل‌های اجرایی آن از تسهیلات و حمایت‌ها بهره ببرند

هاشمی با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در حمایت از تولید محتوا در دوره جدید، گفت: «حمایت از تولید محتوا در دو بستر دنبال می‌شود؛ نخست در زمینه محصولات و ایده‌هایی که ظرفیت تجاری‌سازی دارند و دوم در زمینه ایجاد بستر‌های لازم برای رشد اقتصادی فعالان این حوزه.»

وی با تأکید بر عملیاتی شدن «سند حمایت از تولید محتوا» افزود: «بر اساس این سند، صاحبان محتوا سهمی از درآمد اپراتور‌ها به دست می‌آورند.

به گفته هاشمی هدف از اجرای این سند، شکل‌گیری «نهضت تولید محتوا» در کشور و تقویت زیست‌بوم فرهنگی و خلاق در فضای مجازی است.»

