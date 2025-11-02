خبرگزاری کار ایران
پنجاه‌و‌هشتمین جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بانک صادرات ایران برگزار شد

​همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، پنجاه‌و‌هشتمین جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بانک صادرات ایران، روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر حسن‌شاهی، معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این نشست که با حضور مسئولان سازمان حراست کل کشور، نمایندگان مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی اقبالی‌راد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جانشین رئیس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بانک، امین کعبه رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته و جمعی از اعضای محترم کمیته همراه بود، آخرین اقدامات و برنامه‌های بانک در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه، ضمن تأکید بر نقش راهبردی پدافند غیرعامل در حفظ تداوم خدمت‌رسانی و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی بانکی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقای تاب‌آوری سامانه‌های حیاتی، آموزش همکاران و برگزاری رزمایش‌های تخصصی ارائه شد. 

همچنین دکتر حسن‌شاهی با قدردانی از عملکرد بانک صادرات ایران در اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل، بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه، تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی بانک و توسعه همکاری‌های مشترک با نهادهای بالادستی تأکید کرد. 

در پایان، راهکارهای اجرایی برای ارتقای سطح آمادگی بانک و به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی و رزمایشی مورد تصویب اعضای کمیته قرار گرفت.

