خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

گلوگاه تجارت خارجی ایران کجاست؟ / کاهش بازارهای صادراتی کشور

گلوگاه تجارت خارجی ایران کجاست؟ / کاهش بازارهای صادراتی کشور
کد خبر : 1708259
لینک کوتاه کپی شد.

بازارهای صادراتی کشور در حالی براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۱ کشور می‌رسید که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید این عدد در طی یک دهه گذشته تقریبا به ۵ کشور خلاصه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی ایران به ویژه بعد از تحریم‌ها، کاهش شدید شرکای تجاری کشور بوده است؛ به طوری که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۰ درصد صادرات ایران در سال ۱۳۸۳ به ۲۱ کشور جهان انجام می‌شد، اما این تعداد به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حال حاضر به ۵ کشور خلاصه شده است.

در همین رابطه، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات در تذکری به رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد کاهش بازارهای صادراتی کشور تذکر داد و گفت: «مقاصد صادراتی ایران محدود شده است و از مجموع ۲۶ میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال، حدود ۱۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه بوده است. این نشان می‌دهد تنوع جغرافیایی صادرات ما کاهش یافته و باید برای گسترش بازارهای هدف برنامه‌ریزی کنیم.»

۷۰ درصد رشد در تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تعداد بازارهای صادراتی ایران، گفت: کشورهای هدف صادراتی ما تقریبا بعد از شروع تحریم‌ها  به ۵ کشور خلاصه شده و دو کشور امارات و چین بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی و وارداتی را تشکیل می‌دهند؛  ولی در یکی، دو سال گذشته با عضویت ایران در دو پیمان بریکس و شانگهای و اتحادیه اوراسیا تجارت خارجی ما نسبت به گذشته با کشورهای CIS  و کشورهای عضو اوراسیا افزایش قابل توجهی داشته است و ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: البته بیشتر اتحادیه اوراسیا در حوزه صادرات فعال شده و بقیه در شرف فعال شدن است.

فرصت حضور از صادرکنندگان در بازارهای صادراتی گرفته شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی در تجارت با اوراسیا، گفت: گرچه این رشد قابل توجه است؛ ولی به دلیل حجم تجارت کم ما با این کشورها کماکان میزان تجارت عدد بزرگی نیست. 

لاهوتی افزود: موانع و چالش‌های پیش پای صادرکنندگان ایرانی فراوان است. چند نرخی بودن ارز، عدم ثبات قوانین و تغییرات پی در پی قوانین صادراتی به‌ویژه در مورد صادرات محصولات کشاورزی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و البته تحریم‌ها عملا فرصت حضور گسترده در بازارهای صادراتی را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است.

 صادرکننده ایرانی محکوم به ارزان‌فروشی است! 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد روند کاهشی صادرات کشور به کشورهای هدف صادراتی، گفت: بازار مهمی که ما در اختیار داریم، عراق است. متاسفانه صادرات به عراق نیز در سال جاری کاهش داشته و دلیلش این است که نرخ ارز خریداران کالای ایرانی با نرخ ارز رقبا متفاوت است. ما همین طور که در ایران چند نرخ ارز داریم، در کشور عراق نیز همین گونه است و خریداران کالای ایرانی باید با ارز آزاد، کالای خود را خریداری کنند.

لاهوتی ادامه داد: در این روند، این صادرکننده ایرانی است که باید در این رقابت نرخ کالای خود را کاهش بدهد تا بتواند حفظ بازار کرده و رقابت کند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیز گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در انتهای دهه ۸۰ رقمی بالغ بر ۴ میلیارد دلار بوده است. اخیرا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی منعقد شده که در آن هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری شدن صادرات خدمات فنی و مهندسی شده است.

لاهوتی افزود: رسیدن به این هدف‌گذاری، الزامات خاص خود را دارد که اگر محقق شود، دستیابی به این هدف‌گذاری در میان مدت دور از انتظار نیست تا صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ