اوراق توسعه فناوری بهزودی منتشر میشود
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: اوراق توسعه فناوری سپرده خاص با مجوز بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل در هفتههای آینده منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، اصغر نوراله زاده امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه «فر ایران» درباره برنامهها و تسهیلات این صندوق برای محصولات حاضر در نمایشگاه گفت: صندوق نوآوری تسهیلات ویژهای برای محصولات دانشبنیان در نظر گرفته است تا فرآیند توسعه و تولید آنها سریعتر انجام شود. شرکتهایی که محصولاتشان آماده نمونهسازی و تجاریسازی هستند، میتوانند سریعتر از این حمایتها بهرهمند شوند. در حال حاضر این برنامهها شامل ۸۰ محصول حاضر در نمایشگاه میشود.
وی افزود: هدف از این سیاستها افزایش ظرفیت تولید و حجم تجاریسازی محصولات پس از نمایشگاه است و سقف حمایتها بسته به نیاز شرکتها تا ۱۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
تمرکز بر محصولات استراتژیک
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان این مطلب که انتخاب محصولات بر اساس شاخصهای استراتژیک کشور انجام شده است، گفت: این شاخصها شامل کاهش وابستگی به ارز، رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و توجه به چالشهای حوزه پزشکی هستند.
وی همچنین یادآور شد: بسیاری از محصولات حوزه پزشکی در نمایشگاه فر ایران، برای نخستین بار در کشور تولید شده و پیشتر وارداتی بودند. هدف صندوق افزایش تولید داخلی و کاهش واردات است تا نیاز بازار داخلی به این محصولات برطرف شود.
توسعه اقتصاد دانشبنیان و تأمین مالی
نورالهزاده گفت: سهم فعلی اقتصاد دانشبنیان کمتر از یک درصد است و هدف صندوق رسیدن به سهم ۷ درصدی است. برای تحقق این هدف، برنامههای حمایتی صندوق تا ده برابر تقویت و بیشتر شدهاند. تمرکز صندوق بر دو محور است: افزایش ظرفیت حمایتی اکوسیستم و تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: نخستین اقدام صندوق، انتشار اوراق توسعه فناوری سپرده خاص با مجوز بانک مرکزی است. این اوراق از طریق بانکهای عامل در هفتههای آینده منتشر میشوند و ۱۰۰ درصد منابع حاصل صرف توسعه فناوری در کشور خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این، صندوق در حال طراحی اوراق توسعه فناوری در بازار سرمایه است و امیدواریم با همکاری سازمان بورس، مجوز لازم را دریافت و این اوراق را منتشر کند.
حمایتهای صندوق تنها محدود به تولید نیست
وی افزود: حمایتهای صندوق تنها محدود به تولید نیست و شامل نمونهسازی محصولات و حضور شرکتها در نمایشگاههای داخلی و خارجی نیز میشود. این برنامه امکان حضور فعال در بازار داخلی و بینالمللی را برای شرکتها فراهم میکند.
نورالهزاده در پایان برنامههای حمایتی صندوق را با هدف توسعه ظرفیت تولید، افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان و کاهش وابستگی به واردات معرفی کرد و گفت: برنامه ما تمرکز بر محصولات استراتژیک و نوآورانه است که قادر به پاسخگویی به چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.