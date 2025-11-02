افزایش ۱۶ درصد ذخیرهسازی گاز در ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش ۱۶ درصدی ذخیرهسازی گاز در مخازن زیرزمینی سراجه و شوریجه خبر داد و گفت: امسال بیش از ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر از پارسال به نیروگاهها تحویل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی شنبه (۱۰ آبان) در سومین نشست هماهنگی سوخت زمستانی با مدیران ستادی و مدیران عامل شرکتهای گاز استانی بهصورت ویدئوکنفرانس، این رکوردها را نشاندهنده آمادگی بالای کشور برای عبور از زمستان پیشرو دانست و اظهار کرد: طرح گواهی صرفهجویی گاز و جایگزینی بخاریهای راندمان بالا از مصوبات شورای اقتصاد، امسال به مرحله اجرایی رسیده است که نقش مهمی در بهبود بازده انرژی و کاهش مصرف گاز دارند.
وی الگوی جدید مصرف گاز خانگی را رویکردی عدالتمحور و همهجانبه در مدیریت مصرف دانست و گفت: عدالت در تعرفهگذاری گاز و مدیریت مصرف تنها با پایش دقیق مشترکان، تحلیل دادههای مصرفی و استفاده از ظرفیت شرکتهای کارور محقق میشود.
تحقق عدالت اجتماعی با الگوی جدید تعرفه گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاشهای انجامشده در حوزههای فنی، فرهنگی و فناوری اطلاعات، افزود: بر اساس گازبهای اعلامشده در مهر، ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی گازبهایی کمتر از ۵۰ هزار تومان پرداخت میکنند که نشاندهنده اثربخشی تعرفهگذاری در پلههای اول و دوم است. الگوی جدید مصرف گاز خانگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی طراحی شده تا مشترکان پرمصرف متناسب با هزینه واقعی خود پرداخت کنند.
توکلی درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران گفت: این مصوبه تنها به اصلاح تعرفهها محدود نیست و هشت بند کلیدی ازجمله مدیریت مصرف در ساختمانهای دولتی را شامل میشود که نشان میدهد دولت با این تصمیم، اجرای بهینهسازی را از خود آغاز میکند و عدالتمحوری را در عمل نشان داده است.
وی تأکید کرد: حدود ۱۰ درصد مشترکان خانگی کشور از دهکهای اول و دوم و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که در پله اول مصرف، گازبهای آنها صفر محاسبه میشود. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کمدرآمد و مدیریت مصرف در بخشهای پرمصرف است.
لزوم شفافیت و باور به توان داخلی
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به سخنان رهبر انقلاب (مدظلهالعالی) درباره اینکه جنگ امروز دیگر یک جنگ تحمیلی نیست، بلکه یک جنگ ترکیبی است، یادآور شد: امروز در میانه یک جنگ ترکیبی هستیم؛ جنگی که در جبهه اقتصاد، رسانه، اخلاق، روایتها و اجتماع جریان دارد و تنها با همدلی، شفافیت و باور به توان داخلی میتوان از آن سرافراز بیرون آمد.
توکلی با بیان اینکه از همکاران میخواهم در بیان واقعیتها و اقدامهای انجامشده دقت داشته باشند، گفت: امروز شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت مصرف، ذخیرهسازی و تأمین پایدار انرژی به مرحلهای از بلوغ و خودباوری رسیده که با اتکا به توان داخلی و همدلی مجموعه میتواند زمستانی آرام و پایدار را برای مردم رقم بزند.