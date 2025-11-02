رئیس انجمن صنفی شهربازیداران ایران در گفتگو با ایلنا:
بالاترین تعرفه برق را از شهربازیها میگیرند/ از ابتدای سال تاکنون هیچ حادثه جانی نداشتهایم
۹۰ درصد نیاز تجهیزات شهربازی در داخل تولید میشود
رئیس انجمن صنفی شهربازیداران ایران با اشاره به محدودیت واردات و مشکلات نوسان قیمتی گفت: بخش عمده نیاز تجهیزات شهربازی در داخل تولید میشود و تنها بخش محدودی از دستگاههای کوچک سالنی از خارج تأمین میشود.
رضا مردانی، رئیس انجمن صنفی شهربازیداران ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص تاثیر نواسانات نرخ ارز بر روی قیمت تجهیزات وارداتی اظهار کرد: نوسان قیمت تجهیزات وارداتی تأثیر زیادی بر روی فعالیتها ما دارد، واردات تجهیزات شهربازیداران و دستگاههای صنعتی با چالش مواجه شده است، اما خوشبختانه صادرات ما در گذشته خوب بود و در بخش دستگاههای بزرگ صنعتی شهربازی ارزآوری مناسبی داشت.
وی افزود: بیشترین نیاز ما یعنی حدود ۹۰ درصد از تجهیزات شهربازی کشور با تولیدات داخل تأمین میشود و تنها ۱۰ درصد که آن هم مربوط به دستگاههای کوچک سالنی است از چین وارد میشود. ما در حوزه تولید لوازم شهربازی به درجهای رسیدهایم که صادرات زیادی داشتیم.
مردانی خاطر نشان کرد: در گذشته صادرات ما به کشورهای همسایه، از جمله عراق و ترکیه انجام میشد و حتی برخی شرکتها به اروپا نیز تجهیزات شهربازی صادر میکردند.
وی درباره مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان امسال تصریح کرد: قطعی برق لطمه زیادی بر تولیدکنندگان و بهرهبرداران زده است و هر بار که فعالیت شهربازیها شروع میشود، برق قطع میشود که این موضوع باعث توقف فعالیتها و زیان مالی شهربازیها شده است.
مردانی در رابطه با تعرفه نرخ برق شهربازیها گفت: متأسفانه، مصرف برق این بخش به عنوان مراکز فرهنگی حساب نمیشود و تعرفه تجاری بالایی برای ما اعمال میشود و در واقع ما بالاترین تعرفه برق را پرداخت میکنیم چراکه فعالیت ما تجاری شناخته میشود. در حالیکه فعالیت این حوزه فرهنگی - ورزشی است و از این بابت هم زیان سنگینی به ما وارد میشود ولی متاسفانه همکاری لازم توسط مسئولان ذیربط در این خصوص گرفته نشده است.
رئیس انجمن صنفی شهربازیداران ایران همچنین در مورد ایمنی دستگاهها توضیح داد: تمامی دستگاهها یا مهندسی معکوس شدهاند و یا طبق استاندارد طراحی و ساخته میشوند. طراحی پس از تأیید سازمان، به تولیدکننده داده میشود و ساخت، نصب و بهرهبرداری تحت نظارت سازمان انجام میشود و مسئول فنی دستگاه روزانه و ماهانه کنترلها را انجام میدهد که تنها با اجازه ایشان دستگاه میتواند فعالیت کند.
وی در پایان با اشاره به آمار حوادث شهربازیها از ابتدای امسال تاکنون افزود: خوشبختانه از ابتدای امسال تاکنون هیچ حادثه جانی در شهربازیها گزارش نشده است و نسبت به سال گذشته، حوادث تقریباً به صفر رسیده است. گاهی اتفاقات کوچک اجتنابناپذیر است که معمولاً ناشی از کمتجربگی اپراتورها یا کاربران است که آن هم جزئی بوده و خدا را شکر خسارت جانی نداشتیم.