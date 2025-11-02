خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت

اعلام اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت
کد خبر : 1708215
اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، فهرست اسامی برندگان جوایز سی و هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک شامل 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و بیش از 415 هزار جایزه 500 هزار تومانی از طریق وبسایت اینترنتی این بانک به نشانی www.bankmellat.ir اعلام شد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش اطلاع رسانی سایت بانک ملت اسامی برندگان این جشنواره را مشاهده کنند.

 

