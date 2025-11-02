نشست های جداگانه مدیرعامل بانک ملت با استاندار و فعالان اقتصادی استان اصفهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در نشست با مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، با اشاره به محصولات و خدمات متنوع و زیرساخت های قوی این بانک، اظهار داشت: بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور آمادگی دارد با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در چارچوب قوانین و مقررات به رونق تولید و افزایش اشتغال در سطح استان کمک کند.

مدیرعامل بانک ملت همچنین در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتگران استان اصفهان با اشاره به جایگاه بانک ملت در شبکه بانکی و تاثیرات مثبت حمایت های این بانک بر شکوفایی صنایع بزرگ کشور، اظهار داشت: افزایش سطح تعاملات بانک ملت با صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ استان اصفهان، افزایش سطح تولید و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر این استان را تسریع خواهد کرد.

