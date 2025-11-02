خبرگزاری کار ایران
پرداخت تسهیلات کم‌بهره به چای‌کاران آغاز شد

پرداخت تسهیلات کم‌بهره به چای‌کاران آغاز شد
رئیس سازمان چای کشور از آغاز پرداخت تسهیلات کم‌بهره به چای‌کاران و کارخانه‌داران چای‌سازی شمال کشور از سوی صندوق حمایت از توسعه چای خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب‌اله جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در این خصوص گفت: در راستای توسعه و رونق صنعت چای، تسهیلات به‌باغی کم‌بهره برای هرس کمربُر بوته‌های چای هر هکتار ۷۰ میلیون تومان، هرس کف‌بر هر هکتار ۹۰ میلیون تومان، اصلاح شیب باغ چای هر هکتار ۹۵ میلیون تومان و احیای باغ‌های رها شده هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان از طریق صندوق حمایت از توسعه چای به چای‌کاران گیلان و مازندران پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات ۳ ساله با نرخ ۴ درصد است، افزود: چای‌کاران برای دریافت تسهیلات، به ادارات چای شهرستان خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تغذیه و نگهداری باغ‌های چای خبر داد و گفت: برای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت می‌شود که اقساط آن از بهای برگ سبز چای تولیدی آنها در سال آینده کسر می‌شود.

