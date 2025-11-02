کویت حدود ۴ میلیارد دلار در حوزه اکتشاف هزینه میکند
معاون مدیرعامل شرکت نفت کویت در امور اکتشاف و حفاری اعلام کرد تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای حفاری اکتشافی هزینه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، خالد الملا اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا پایان سال ۲۰۳۰، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دینار (۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار) برای اجرای برنامه حفاری اکتشافی خود هزینه کند.
وی افزود: این رقم بخشی از بودجه کلان ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دیناری شرکت نفت کویت است؛ بزرگترین بودجه عملیاتی در تاریخ این شرکت که برای حفاری و نگهداری حداکثر ۶ هزار و ۱۹۳ حلقه چاه تا پایان دهه جاری میلادی اختصاص یافته است.
این سرمایهگذاری بخشی از راهبرد بلندمدت کویت برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام به روزانه ۴ میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۵ و حفظ آن تا سال ۲۰۴۰ است.
بر اساس برنامهریزیها، شرکت نفت کویت حدود روزانه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه از این ظرفیت را تأمین خواهد کرد و بقیه از منطقه مشترک با عربستان سعودی تأمین میشود.
الملا تأکید کرد که استفاده از فناوریهای نو، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، سبب شده است که توسعه مخازن عمیقتر و کمتر در دسترس از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه شود.
وی اعلام کرد برداشت نفت از میدان «مطریبه» در شمالغربی کویت که دههها از کشف اولیه آن میگذرد قرار است از سال ۲۰۲۵ آغاز شود.
از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون، شرکت نفت کویت از سه اکتشاف مهم نفت و گاز فراساحلی خبر داده است.
معاون مدیرعامل شرکت نفت کویت در امور اکتشاف و حفاری اعلام کرد که در مرحله نخست اکتشاف فراساحلی که شامل حفاری ۶ حلقه چاه بوده، این شرکت به نرخ موفقیت ۱۰۰ درصد دست یافته است.
در مرحله دوم، حفاری ۱۸ حلقه چاه دیگر در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود ظرفیت تولید فراساحلی کویت تا سال ۲۰۳۵ به حدود روزانه ۱۵۰ هزار بشکه برسد.
با این حال الملا یادآور شد که این رقم احتمالاً پس از اکتشافهای امیدوارکننده اخیر فراساحلی افزایش خواهد یافت.