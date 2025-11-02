هندیها نفت روسیه را از نهادهای غیرتحریمی میخرند
شرکت ایندین اویل هند پنج محموله نفت روسیه را از نهادهای غیرتحریمی برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ خریده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع تجاری اعلام کردند که شرکت ایندین اویل (IOC)، بزرگترین پالایشگر هند، پنج محموله نفت خام روسیه را برای تحویل در ماه دسامبر از نهادهای غیرتحریمی خریداری کرده؛ اقدامی که نشاندهنده ازسرگیری خرید نفت روسیه با رعایت محدودیتهای تحریمی آمریکاست.
این تصمیم در حالی گرفته شده که واشینگتن هفته گذشته تحریمهایی را علیه دو شرکت روسنفت و لوکاویل روسیه اعمال کرد و فشارها را بر مسکو برای پایان دادن به تنشها با اوکراین افزایش داد.
در پی این تحریمها، بسیاری از پالایشگاههای هندی ازجمله پالایشگاه و پتروشیمی دولتی منگلور، شرکت هندوستان پترولیوم - میتال انرژی و ریلاینس، اپراتور بزرگترین مجتمع پالایشی جهان، خرید نفت روسیه را متوقف کردند.
با این حال، آنوج جین، مدیر مالی شرکت ایندین اویل اعلام کرد که این شرکت در صورت رعایت کامل تحریمها، به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا تحریمهای گستردهای را علیه روسیه اعمال کردهاند که حوزههای حملونقل، مالی و انرژی را در بر میگیرد.
این تحریمها موجب شدند روسیه نفت خود را با تخفیفهای سنگین عرضه کند و هند طی سه سال گذشته به بزرگترین خریدار نفت خام دریایی روسیه تبدیل شود.
یکی از منابع تجاری اعلام کرد که شرکت نفت هند حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ئیاسپیاو (ESPO) را با قیمتی نزدیک به قیمت نفت دوبی برای تحویل در یکی از پایانههای شرقی هند در ماه دسامبر خریداری کرده است.
نام فروشندگان این محمولهها اعلام نشده است.
دو منبع دیگر نیز اعلام کردند که این پالایشگاه پیشتر، پس از اعلام تحریمهای جدید آمریکا، هفت یا هشت محموله نفت روسیه را لغو کرده بود، زیرا این محمولهها از سوی شرکتهای تابع نهادهای تحریمشده تأمین میشدند.
پیش از اعمال تحریمهای اخیر، روسنفت فروشنده اصلی نفت ئیاسپیاو بهشمار میآیند. بیشتر نفت ئیاسپیاو روسیه از پایانه «کوزمینو» در اقیانوس آرام به مقصد چین ارسال میشد.
با این حال، تقاضای چین پس از تعلیق خرید از سوی پالایشگاههای دولتی و پایان سهمیه واردات پالایشگاههای مستقل کاهش یافته است؛ عاملی که موجب افت قیمت نفت اسپو و جذابیت بیشتر آن برای خریداران هندی شده است.