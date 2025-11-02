خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتخاذ تصمیمات ویژه برای مدیریت بحران آب شرب تهران

اتخاذ تصمیمات ویژه برای مدیریت بحران آب شرب تهران
کد خبر : 1708141
لینک کوتاه کپی شد.

در پی هشدار درباره افت شدید ذخایر سدهای اطراف پایتخت، نشست ویژه مدیریت بحران آب تهران با حضور وزیر نیرو برگزار شد و بر اتخاذ تصمیمات ویژه برای مدیریت بحران آب شرب تهران تأکید شد تا تاب‌آوری سدهای اصلی در برابر پاییز فراخشک تضمین شود.

به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور  از برگزاری  نشست ویژه مدیریت بحران آب شرب تهران با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران خبر داد.

در این نشست که عصر دیروز شنبه ۱۰ آبان برگزار شد ضمن مرور آخرین وضعیت سدهای پنجگانه و نحوه آبرسانی، میزان کاهش مصرف به دست آمده در سطح استان برای گذار از پاییز فراخشک کنونی ناکافی ارزیابی شد.

در نشست مذکور با توجه به مدت زمان تاب آوری بسیار کم سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر و لزوم کاهش برداشت از این سدها، تصمیمات ویژه‌ای برای کاهش مصرف آب شهروندان تهرانی، به میزان حداقل ۱۰ درصد بیشتر از مقدار کنونی اتخاذ شد.

بزرگ‌زاده افزود: مقدار کاهش برنامه ریزی شده باید از طریق مدیریت توأمان وزارت نیرو و شهروندان به دست آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ