فعالسازی کارت رفاهی برای خرید جهیزیه تا پایان آبان ماه

به گزارش ایلنا، سارا جلالی اعتبار سال‌جاری در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ۲۰۰.۳ همت اعلام کرد و افزود: همچنین ۵۳.۳ همت نیز برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی تکلیف شده است. از این آمار حدود ۱۲۹.۴ همت تا امروز (دهم آبان ماه) تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و 28.5 همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف روزانه تعیین شده برای شبکه بانکی در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، 104 درصد از سهمیه و در حوزه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز حدود 90 درصد از تعهدات شبکه بانکی عملیاتی شده است.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در ادامه افزود: تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از نوع قرض الحسنه است و منابع این تسهیلات هم باید از محل منابع قرض الحسنه شبکه بانکی تامین شود. همچنین بخشی از منابع این تسهیلات نیز از محل قرض الحسنه های جاری تامین می شود که البته این سپرده ها در قالب حساب های جاری است و بسته به درخواست صاحبان حساب هر لحظه باید امکان پرداخت داشته باشد. لذا امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل این سپرده ها منطقی نیست چرا که بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۱۰ ساله، 7 ساله و... است.

جلالی با اشاره به نحوه برآورد توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تصریح کرد: در ابتدای هر سال زمانی که لایحه قانون بودجه جهت بررسی و تصویب به مجلس نوشته می شود این برآورد توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً شفاف و منطقی و بر اساس برآوردهایی که از سال گذشته بوده و همچنین با در نظر گرفتن میزان رشد نقدینگی و... محاسبه می شود.

وی افزود: توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی برای سال‌جاری حدود ۳۷۵ همت اعلام شد که 100 همت آن بر اساس قانون، به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تعلق گرفت و مابقی آن هم برای سایر تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خودروی جانبازان، جهیزیه، مسکن محرومین و سایر مواردی که در قانون بودجه دیده شده است اختصاص یافت و بر این اساس، توان تک تک بانک‌ها هم برآورد و سهمیه‌ هر یک به آنها ابلاغ شد.

جلالی در تشریح اختلاف میزان برآوردهای توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: تفاوت برآورد مربوط به بانک‌های قرض الحسنه است. مقدار زیادی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز متقاضیان در بانک‌های قرض الحسنه هستند و سپرده گذاران در این بانک ها انتظار دارند تا از محل سپرده خود تسهیلات دریافت کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی از این سپرده ها با فلسفه فعالیت شبکه بانکی مغایر است.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه منطق و رفتارهای گذشته سپرده گذاران برای دریافت تسهیلات از محل سپرده های خود در بانک های قرض الحسنه، توسط بانک مرکزی ارزیابی می شود، یادآور شد: بر این اساس پیش بینی می شود که به چه میزان از محل سپرده های متقاضیان بر اساس امتیازهای کسب شده درخواست تسهیلات شده است. علاوه بر این، چنانچه بانکی تسهیلات به این دسته از سپرده گذاران پرداخت نکند، متقاضیان سپرده های خود را از آن بانک خارج خواهند کرد. طبق آمارها، حدود 70 درصد از سپرده های قرض الحسنه برای دریافت وام است.

جلالی در ادامه افزود: چنانچه تمام منابع قرض الحسنه شبکه بانکی در جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی قرار بگیرد، پیامد آن، خروج منابع قرض الحسنه از بانک‌ها خواهد بود و حتی ممکن است بانک‌های قرض الحسنه‌ با مشکل ناترازی هم مواجه شوند.

وی با اشاره به منبع تامین تسهیلات پرداختی سال گذشته که مازاد بر تکالیف از سوی شبکه بانکی پرداخت شد، افزود: 50 همتی که سال گذشته مازاد بر توان پرداختی شبکه بانکی پرداخت شد از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها بود و از محل پرداخت قرض الحسنه نبود.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سال‌جاری هم انتظار داریم که از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام بتوانیم از میزان مدت انتظار در صف متقاضیان کاسته شود. البته بخشی از افزایش صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مربوط به اضافه شدن تسهیلات فرزندآوری از سال 1401 به تسهیلات تکلیفی و بخشی هم به خاطر رشد سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بود که خیلی فراتر از توان قرض الحسنه رشد کرد. چون بعضاً اگر توان پرداخت ۲۵ درصد الی ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد برای چند سال شاهد رشد ۷۰ درصدی صف بودیم.

جلالی با بیان اینکه بالغ بر ۲۲ درصد سهم تسهیلات جدید شبکه بانکی قرض الحسنه‌ها بوده که به متقاضی های خرد پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته کل تسهیلات پرداختی جدید شبکه بانکی حدود ۱۴۰۰ همت بوده که 350 همت آن بابت تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج در سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشت تحقق عملکرد در حوزه تسهیلات ازدواج 140 درصد بود. به عبارت دیگر 40درصد بیش از تکلیف تعیین شده بانک‌ها موفق به پرداخت این تسهیلات شدند در این سال تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی 144 همت بود که در نهایت 205 همت تسهیلات پرداخت شد. تکلیف سال‌جاری شبکه بانکی در این حوزه نیز 200.3 همت است که تا امروز بر اساس سهمیه روزانه بانک‌ها معادل 104 درصد تکالیف پرداختی داشته اند.

وی در پایان با تاکید بر الزام بانک ها برای دریافت حداکثر یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/