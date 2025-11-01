خبرگزاری کار ایران
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

۲۵ آبان، آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه تابستان

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، از امکان ارایه فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم قابل بهره برداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یادشده نخواهند داشت.

مطابق مفاد این بخشنامه، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام می‌کند، افزایش می‌یابد.

 

