اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سا/ بازگشت مشوقها و مزیتهای اقتصادی در مسیر اجرا
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نشست هماندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی جزیره کیش، با قدردانی از نقش بخش خصوصی در توسعه این جزیره گفت: سرمایهگذاران حاضر در کیش، عاشق ایران و عاشق آبادانی این سرزمین هستند. بسیاری از آنان میتوانستند در نقاط دیگر کشور سرمایهگذاری کنند، اما با علاقه و تعهد، در کیش ماندند و این منطقه را ساختند.
به گزارش ایلنا، رضا مسرور با اشاره به پیگیریهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای احیای مزیتها و مشوقهای قانونی این مناطق افزود: اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با کار کارشناسی دقیق و حضور فعال نمایندگان و مدیران مناطق در دهها جلسه، نهایی شد. در این اصلاحیه موضوعاتی چون مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت مالیات به سازمانهای مناطق آزاد پس از دو دهه، و سایر چالشهای این مناطق مورد بازنگری قرار گرفته است.
مسرور با بیان اینکه رویکرد جدید دولت چهاردهم بر بازمهندسی مناطق آزاد و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آنها است، اظهار داشت: همانطور که امروز آقای وزیر نیز تأکید کردند، توسعه کشور نه تنها میتواند از دل مناطق آزاد بگذرد، بلکه به تعبیر ایشان، راهحل اقتصاد کشور از مسیر مناطق آزاد میگذرد. این نگاه تحولآفرین و اعتقادی در دولت و در میان حامیان توسعه، از جمله جناب آقای دکتر پزشکیان، نویدبخش دورهای تازه برای مناطق آزاد است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اقدامات اجرایی اخیر گفت: در آغاز دوره جدید، امکان واردات خودرو به مناطق آزاد وجود نداشت، اما اکنون این موضوع عملیاتی شده است. همچنین مشکل مالیات بر ارزش افزوده مضاعف برطرف شد و تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی سامان یافت؛ بهگونهای که امروز دیگر با صفهای چندماهه برای دریافت ارز مواجه نیستیم.
مسرور از طرح بررسی رفع محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد و افزود: با حمایت مجلس و دولت، این اصلاحیه قانونی و سایر برنامههای تحول مناطق آزاد تا پایان امسال نهایی خواهد شد. نباید ناامید بود؛ با همکاری همه ارکان و همراهی بخشخصوصی، میتوانیم مسیر رشد و رونق مناطق آزاد را احیا کنیم.