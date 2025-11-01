به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت ایران خودرو مراسم قرعه کشی ۱۱ محصول خود را ویژه آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار کرد.

شرکت ایران خودرو مراسم قرعه کشی نهمین دوره ثبت نام محصولات خود را انجام دارد، متقاضیان منتظر اعلام نتایج باشند. قرعه کشی ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده برای طرح فروش های فوری، فوق العاده و پیش فروش بوده که بیش از ۴ میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند؛ قرعه کشی ایران خودرو با حضور نمایندگان نهاد های نظارتی در روز شنبه ۱۰ آبان انجام شد.

خودروهای عرضه شده در طرح فروش ایران خودرو

در این طرح فروش خودروهایی همچون کراس اوور ملی ری را، تارا، دنا پلاس و… حضور داشتند.

تعداد متقاضیان خودروهای ایران خودرو



تعداد کل متقاضیان در این دوره ثبت نام محصولات ایران خودرو ۴,۶۵۶,۱۹۷ نفر بود که از این تعداد متقاضیان طرح عادی ۴,۱۵۷,۳۷۷ از آنها را تشکیل میدادند. میزان مشارکت طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به ترتیب ۴۲۹,۰۸۲ و ۶۹,۷۳۸ بوده است. در نهمین دوره ثبت نام محصولات ایران خودرو تعداد ۶۵,۲۰۰ خودرو عرضه شده که از این تعداد ۳۰ درصد ویژه متقاضیان عادی، ۵۰ درصد جوانی جمعیت و ۲۰ درصد برای جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده شده است.

اعلام اسامی برندگان

برندگان نهایی طرح فروش ایران خودرو پس اولویت بندی و صحت‌سنجی اطلاعات، از طریق پیامک اعلام خواهند شد.

همچنین، نتایج این اولویت‌بندی پس از تایید نهاد‌های نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سایت رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.