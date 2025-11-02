سعید توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه اظهار داشت: قرارداد با ترکیه قطعا تمدید می‌شود.

وی تصریح کرد: کلا بازار منطقه‌ای گاز بسیار اقتضائی، کوتاه‌مدت و زمان‌بر شده است، به این معنا که از یک طرف میزان تولید ال‌ان‌جی امریکا افزایش پیدا کرده و از این سو محدودیت‌هایی برای صادرات گاز برخی کشورها ایجاد شده و از سوی دیگر میزان گاز موجود در منطقه نیز قبلا تعیین تکلیف شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: تاکید و پیگیری ما برای انجام قراردادهای طولانی‌مدت ادامه دارد و طبیعتا تمدید قرارداد ترکیه یکی از اولویت‌هایی است که پیگیر هستیم.

وی تاکید کرد: ترکیه حتما متقاضی گاز ایران است و بر اساس تقاضای طرف ترک و مذاکراتی که صورت گرفته ما پیگیر تمدید قرارداد هستیم، ولی میزان و روش و مکانیزم طی روند گفت‌وگوها مشخص خواهد شد.

توکلی ابراز امیدواری کرد که تا سال ۲۰۲۶ قرارداد صادرات گاز به ترکیه را برای چند سال بعد تمدید کنیم.

وی درباره صدور گاز به پاکستان نیز گفت: ما آمادگی صادرات به این کشور داریم، بستگی به خودشان دارد که زیرساخت‌ها را آماده کنند.

معاون وزیر نفت درباره وضعیت واردات گاز نیز توضیح داد: مذاکرات با کشورهایی ترکمنستان و روسیه ادامه دارد، در حوزه‌ دیپلماسی انرژی، استمرار اصل کار است و به اتفاقات خوبی هم خواهیم رسید.

وی درباره میزان واردات گاز در زمستان سال جاری یادآور شد: هنوز عدد واردات مشخص نیست.

انتهای پیام/