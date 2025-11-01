خبرگزاری کار ایران
نتیجه بیست ‎و‎یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴

نتیجه بیست ‎و‎یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴
نتیجه بیست ‎و‎یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ و برگزاری حراج بیست و‎دوم مشخص شد.

به گزارش ایلنا، نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ (در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۴) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری خواهد بود.

مشروح گزارش به شرح زیر است:

 

نتیجه بیست ‎و‎یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴

 

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

