نتیجه بیست ویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴
نتیجه بیست ویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ و برگزاری حراج بیست ودوم مشخص شد.
مشروح گزارش به شرح زیر است:
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.