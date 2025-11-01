حمل نهادههای دامی به واحدهای تولیدی به دستور رئیسجمهور آغاز شد
به گزارش ایلنا، سید سجاد حسینی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از آغاز حمل نهادههای دامی به واحدهای تولیدی به دستور رئیسجمهور خبر داد.
متن پیام به این شرح است؛
«با تأکید و دستور آقای رئیس جمهور، پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی، هماهنگیهای بین دستگاهی و با گشایش در تأمین ارز و تزریق ۳۰۰ میلیون یورو، حمل نهادههای دامی به واحدهای تولیدی آغاز شد.»