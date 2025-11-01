خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمل نهاده‌های دامی به واحدهای تولیدی به دستور رئیس‌جمهور آغاز شد

حمل نهاده‌های دامی به واحدهای تولیدی به دستور رئیس‌جمهور آغاز شد
کد خبر : 1707645
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از آغاز حمل نهاده‌های دامی به واحد های تولیدی به دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید سجاد حسینی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از آغاز حمل نهاده‌های دامی به واحدهای تولیدی به دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

متن پیام به این شرح است؛

«با تأکید و دستور آقای رئیس جمهور، پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، هماهنگی‌های بین دستگاهی و با گشایش در تأمین ارز و تزریق ۳۰۰ میلیون یورو، حمل نهاده‌های دامی به واحدهای تولیدی آغاز شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ