۱۲ قرارداد جمعآوری و فروش گازهای مشعل امضا میشود
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب امروز با فرمان رئیسجمهوری، ۱۲ قرارداد فروش و جمعآوری گازهای مشعل را با هدف استفاده از توان سرمایهگذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری با شرکتهای داخلی و بینالمللی امضا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای فروش و جمعآوری روزانه ۲۹۵ میلیون فوتمکعب گاز مشعل در میدانهای رگسفید ۱ و ۲، گلخاری ۳، بیبیحکیمه ۱ و ۲، کوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالی، نرگسی و واحد بهرهبرداری هفت شهیدان و زیلایی امروز (شنبه، ۱۰ آبان) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری امضا میشود.
این طرحها نمونهای موفق از مشارکت بخش خصوصی واقعی ایرانی و همکاری شرکتهای خارجی در انتقال فناوری و توسعه پایدار صنعت نفت کشور به شمار میرود.
بر اساس برآوردها، با اجرای این قراردادها و سرمایهگذاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار در بازهای حداکثر دو ساله، ۳۲ مشعل خاموش و از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوتمکعب گاز فلر جلوگیری میشود.
اجرای این طرحها سبب ایجاد درآمد سالانه حدود ۵۵۰ میلیون دلار برای کشور، تولید حدود ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال برای افزایش خوراک پتروشیمیها و تزریق روزانه ۲۰۰ میلیون فوتمکعب گاز سبک به شبکه سراسری میشود؛ امری که نقش مهمی در تأمین انرژی کشور بهویژه در فصول سرد سال ایفا میکند.