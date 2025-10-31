وزیر اقتصاد:
آزادسازی واقعی مناطق آزاد تا افق ۱۴۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هماندیشی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش بیان داشت: مناطق آزاد ایران آزاد نیست، بلکه اسیر و گرفتار است. وی هدف اصلی وزارت اقتصاد را «آزادسازی واقعی این مناطق» با حذف موانع قانونی، آییننامهای و مدیریتی تا افق ۱۴۱۰ عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، من از روز اول اعلام کردم مناطق آزاد را با همت شما آزاد میکنیم، راهکار اولیه این کار را حذف موانع قانونی دانست و اظهار داشت: در نخستین جلسه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد، دو درخواست مطرح کردم؛ که اولین آن اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احصای تمام مواد قانونی "مانع" در سایر قوانین برای گنجاندن در این اصلاحیه بود.
وی اعلام کرد: این متن در کمیته تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تصویب و هفته گذشته تحویل شده است که پس از مرور نهایی در وزارت اقتصاد در هفته آتی، به شورای عالی ارسال و پس از تصویب دولت، به مجلس تقدیم خواهد شد.
مدنیزاده از نمایندگان مجلس خواست «نهایت تلاش را برای تصویب این لایحه به عمل آورند» تا موانعی که سرمایهگذاری در مناطق آزاد را از سرزمین اصلی سختتر کرده، حذف شود و این مناطق به روال اولیه و طبیعی خود بازگردند.
وی بخش دوم اقدامات را «مدیریتی و اجرایی» خواند و افزود: حتی با اصلاح قانون، مسائل عملیاتی باقی میماند.
مدنیزاده با بیان اینکه در تعاملات مستمر سهچهار ماهه اخیر، تمام موانع احصا شده است، گفت: هفته گذشته از مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خواستم تمام موارد قابل اصلاح در قالب قانون، آییننامه، شیوهنامه یا تصمیمات مدیریتی را شناسایی کنند تا بعنوان این سفر به تصویب برسانیم.
وزیر اقتصاد در ادامه دستور داد، با محوریت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیر عامل سازمان مناطق آزاد جزیره کیش، ظرف یک ماه با حضور رئیس کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت متبوع و سایر معاونان مرتبط، موانع خاص مناطق آزاد بهویژه جزیره کیش بطور کامل احصا شود.
وی همچنین از معاون حقوقی وزارت اقتصاد خواست تمام راهکارهای حقوقی موجود برای حل مسئله را احصا و راهحلهای مدیریتی را با همکاری معاونان و مشاوران تدوین کنند.
طرح تحول مناطق آزاد؛ نقشه راه پنجساله
وزیر اقتصاد از «طرح تحول مناطق آزاد» بهعنوان برنامه عملیاتی یاد کرد که توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و صنعتی کشور به تیم مشاورهای قوی سپرده شده و خروجی آن از روز (پنجشنبه هشتم آبان) در جلسه مدیران مناطق آزاد ارائه شد.
وی تصریح کرد: قرار است برای هر منطقه آزاد، طرح توسعه مبتنی بر راهبردهای این طرح با کمک مشاوران داخلی و خارجی تدوین و بهعنوان راهنمای برنامه پنجساله عمل کند.
وزیر اقتصاد با آسیبشناسی نظام اقتصادی کشور گفت: یارانهها بهجای مردم، در مسیر رانت و فساد هدر میرود و به کسری بودجه و ناترازی در همه عرصهها منجر شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: نظام حکمرانی اقتصادی در تعادل رانتی افتاده و ذینفعان رانت، مانع اصلاح میشوند.
وی بیان داشت: راه برونرفت، ایجاد نظام حکمرانی متفاوت در مناطق جغرافیایی خاص یعنی مناطق آزاد است؛ بهعبارتی، همان تجربه چین پس از مائو که از یک منطقه آزاد آغاز و به رشد پایدار بالای ۸ درصد در چهار دهه رسید.
مدنیزاده تصریح کرد: اگر بخواهیم ۱۰ سال آینده ایران را روشن ببینیم، باید پنج سال آینده مناطق آزاد روشن باشد. وی گفت: طرح تحول، برای ایجاد مناطق آزادِ کاملاً متفاوت، تا سال ۱۴۱۰ است.
وی با بیان اینکه "کسانی که نمیدانند میخواهند چه کنند، میگویند نمیشود" گفت: ما باید نقشه ۱۴۱۰ را جلوی چشم داشته باشیم و بدانیم هر تکه جزیره چه خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست برای ساخت هتل در بیابان، هزینه کند اما اگر شما، نقشه جامع موقعیت، شامل دانشگاه، بیمارستان، هتل و سینما را به وی نشان دهید با فراغ خاطر، سرمایه اش را میآورد.
وی تأکید کرد: ما باید برای نقشه هایمان "ماکت" بسازیم و رویای امان را عرضه کنیم تا مردم بهجای خرید طلا، در پروژههای سودآور آینده سرمایهگذاری کنند.
تمرکز و الگوسازی کیش
وزیر اقتصاد بر «تمرکز» تأکید کرد و گفت: هر منطقه آزاد باید در ۲ تا ۳ حوزه مشخص "قطب" باشد، مانند چین که در ابتدای کار، ابتدا فقط یک منطقه را بعنوان منطقه آزاد معرفی و بر روی آن سرمایهگذاری کرد و سپس به نقاط دیگر، توسعه داد و امروز، مناطق مختلف چین، هر کدام، "قطب" یک فعالیت محسوب میشوند.
وی بیان داشت: جزیره کیش از ابتدای پایهگذاری، الگو بوده و باید پیشانی و الگوی سایر مناطق باقی بماند.
مدنیزاده یادآور شد، البته این کار فقط از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برنمیآید؛ بلکه همه ما مسئول هستیم. من بهعنوان وزیر، این را مسئولیت اجتماعی شما میدانم. زیرا اگر کیش ۱۴۱۰ متفاوتی را برای خود بسازد، سایر مناطق الگو میگیرند و در ادامه، "ایران" ۱۴۱۵ از مناطق آزاد الگو خواهد گرفت.