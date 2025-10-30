بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت با حضور پررنگ شرکتهای داخلی و خارجی برگزار میشود
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه با حضور گسترده شرکتهای داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و بهعنوان بزرگترین رویداد صنعتی کشور، فرصتی برای نمایش توانمندیها و توسعه همکاریهای فناورانه است.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود. این رویداد بزرگ صنعتی، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای فناورانه، جذب سرمایهگذاری، و گسترش همکاریهای داخلی و خارجی در بخش صنعت بهشمار میرود.
صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تأثیر تحولات منطقهای گفت: نمایشگاه صنعت اصلیترین رویداد صنعتی کشور است.
وی افزود: نمایشگاه صنعت امسال گستره وسیعی از حوزهها ازجمله ماشینآلات، ابزارآلات، مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات ایمنی و بهداشتی و خدمات پس از فروش را دربر میگیرد و پیشبینی میشود آمار بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
حمید لیلاز مهرآبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو نیز با اشاره به ابعاد گسترده این رویداد گفت: در این دوره ۱۰۷ شرکت خارجی از کشورهایی چون ترکیه، چین، تایوان، بلژیک، آلمان و ژاپن حضور دارند و میزان مشارکت شرکتهای خارجی نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.