خبرگزاری کار ایران
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت:

مصرف اینترنت کشور پایین‌تر از میانگین جهانی است

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: میزان ترافیک دیتای مصرفی کشور با متوسط جهانی فاصله بسیار دارد.

به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص وضعیت ترافیک و مصرف اینترنت کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ارائه گزارش‌های مستند از وضعیت ترافیک و مصرف کاربران اینترنت کشور هرگز برای افتخار نیست، میزان ترافیک دیتای مصرفی کشور متأسفانه با متوسط جهانی هم حتی فاصله بسیار دارد.

وی افزود: در این گزارش‌ها حقایقی از تقاضا و ذائقه مردم و همچنین وضعیت زیرساخت‌های کشور دیده می‌شود که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.

