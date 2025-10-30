محمدمهدی شریف در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
خودکفایی فولاد خوزستان در ساخت تجهیزات فولادسازی / صادرات شمش به ۱۸ کشور جهان
مدیر بخش فولادسازی شرکت فولاد خوزستان ضمن تشریح وضعیت تولید و چالشهای انرژی این شرکت، از توسعه بومیسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و گسترش صادرات محصولات فولادی به بیش از ۱۸ کشور خبر داد.
محمد مهدی شریف، مدیر بخش فولادسازی شرکت فولاد خوزستان در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در جزیره کیش در گفتگو با ایلنا با اشاره به عملکرد تولید فولاد خوزستان از ابتدای سال گفت: در ماههای نخست سال حدود ۳۵۹ هزار تن شمش تولید شد، اما با آغاز محدودیتهای برق در تابستان، میزان تولید کاهش یافت.
به گفته وی، در تیرماه تولید حدود ۵۰ هزار تن بود و در شهریور پس از وصل مجدد برق از ۱۴ شهریور، حدود ۱۶۰ هزار تن تولید انجام شد. در مهرماه نیز با رفع کامل محدودیتها، تولید به بیش از ۳۶۰ هزار تن شمش رسید.
او افزود: در ششماهه نخست سال، به دلیل قطعیهای مکرر برق، فولاد خوزستان حدود ۹۰۰ هزار تن از ظرفیت تولید شمش را از دست داد.
چشمانداز تولید تا پایان سال
مدیر فولادسازی فولاد خوزستان اظهار کرد: در صورت تداوم تأمین برق و گاز در نیمه دوم سال، میتوانیم حداقل دو میلیون تن تولید داشته باشیم و بخشی از عقبماندگی جبران شود. هدفگذاری سالانه شرکت ۳.۸ میلیون تن است اما تحقق این هدف کاملاً به پایداری تأمین انرژی بستگی دارد.
شریف با تأکید بر اینکه کاهش مصرف انرژی در صنعت فولاد صرفاً با توصیه و شعار ممکن نیست، گفت: وقتی برق قطع میشود، زمان ذوب از ۹۰ دقیقه به بیش از پنج ساعت افزایش پیدا میکند و این موضوع باعث اتلاف شدید انرژی و مواد اولیه میشود.
تعمیر و نگهداری تجهیزات
وی ادامه داد: در دورههای قطعی برق، اجرای برنامههای تعمیر و نگهداری منظم ممکن نیست و برخی پروژهها به تعویق میافتد. با این حال، واحدهایی مانند فولادسازی که حساسیت بیشتری دارند، تا حد امکان تعمیرات ضروری را انجام میدهند.
شریف با اشاره به پیشرفتهای فنی شرکت اظهار کرد: پس از جنگ، تمام پروژههای نیمهتمام خارجی توسط نیروهای داخلی تکمیل شد و اکنون بخش عمده قطعات مورد نیاز شرکت در داخل کشور ساخته میشود.
او گفت: در حوزه خنککنندگی ثانویه شمش و تجهیزات ریختهگری، طراحی و ساخت قطعات دقیق توسط نیروهای بومی انجام شده و دقت ساخت در حد دهم میلیمتر است.
مدیر بخش فولادسازی شرکت فولاد خوزستان ادامه داد: مجموعه ما در زمینه ساخت و نصب تجهیزات فولادسازی به خودکفایی کامل رسیده و اکنون قادر است تجهیزات قوس، ریختهگری و کوره را با اتکاء به توان داخلی تولید کند.
صادرات و بازارهای بینالمللی
شریف درباره نقش فولاد خوزستان در صادرات گفت: ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان شمش کشور هستیم و در حال حاضر به حدود ۱۷ تا ۱۸ کشور از جمله هندوستان، چین، مالزی، تایلند، ترکیه، امارات، کویت و عربستان صادرات داریم. در سالهای گذشته به ایتالیا هم صادرات داشتیم، اما امسال به دلیل تحریمها، همکاری متوقف شد.
کیفیت و رضایت مشتریان
وی افزود: بیشتر مشتریان ما خارجی هستند و خوشبختانه رضایت بالایی از کیفیت دارند. شاخص کیفی محصولات فولاد خوزستان اکنون بیش از ۹۹ درصد است و اقلامی که تأیید نمیشوند، مجدداً ذوب و بازیافت میگردند.
شریف درباره واردات فولاد نیز گفت: ۹۰ درصد نیاز فولاد کشور در حوزه فولادهای ساختمانی و استراکچرال در داخل تولید میشود، اما فولادهای آلیاژی خاص مانند ورقهای مخصوص یا فولادهای پزشکی هنوز از خارج وارد میشود، چون تولید داخلی آنها صرفه اقتصادی ندارد.
مزیت صادرات منطقهای
مدیر فولادسازی فولاد خوزستان همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور افزود: به دلیل نزدیکی به آبهای آزاد و هزینه حمل پایین، مشتریان منطقهای ما حتی با قیمت بالاتر از بازار جهانی نیز از ایران خرید میکنند، زیرا در هزینه حملونقل صرفهجویی قابل توجهی دارند. برای مثال، کشورهایی مانند امارات و کویت به جای واردات از چین یا استر الیا، ترجیح میدهند شمش خود را از ایران تهیه کنند چرا که هزینه حمل و نقل برایشان قیمت تمام شده محصول را تا حد زیادی کاهش میدهد.