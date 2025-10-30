افزایش مصرف گاز خانگی؛ فاصله با نیروگاهها به حداقل رسید
میانگین مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با آغاز کاهش دما در هفته منتهی به دوم آبان بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و اختلاف آن با مصرف گاز نیروگاهها به حداقل رسیده، بهطوری که در سه روز پایانی این هفته مصرف خانگی از نیروگاهها بیشتر بوده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۲۶ مهر تا دوم آبان نشان میدهد نیروگاهها با حدود یک میلیارد و ۷۴۶ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارند. بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نیز با بیش از یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با حدود یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون مترمکعب در ردههای بعدی هستند. در مجموع مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی حدود ۴ میلیارد و ۷۱۳ میلیون مترمکعب بوده است.
شنبه، ۲۶ مهر: نیروگاهها ۲۵۳.۳۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۵.۵۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۳۰.۴۲ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار مترمکعب بود.
یکشنبه، ۲۷ مهر: مصرف نیروگاهها به ۲۵۷.۹۵ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۶.۹۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۷.۵۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
دوشنبه، ۲۸ مهر: مصرف نیروگاهها ۲۵۴.۸۲ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۷.۱۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۴۸.۰۹ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف این روز به ۶۸۰ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب رسید.
سهشنبه، ۲۹ مهر: نیروگاهها ۲۵۳.۲۲ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۷.۳۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۴۷.۴۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۶۷۷ میلیون و ۹۶۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.
چهارشنبه، ۳۰ مهر: نیروگاهها ۲۵۳.۵۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۵.۳۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۶.۰۴ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۸۴ میلیون و ۹۶۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
پنجشنبه، یکم آبان: نیروگاهها ۲۴۱.۲۲ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۷.۰۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۱.۳۸ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۶۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.
جمعه، دوم آبان: نیروگاهها ۲۳۱.۹۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۶.۲۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۴۰.۳۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۶۴۸ میلیون و ۴۶۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.
بررسی روند مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۲۶ مهر تا دوم آبان نشان میدهد اگرچه نیروگاهها با میانگین روزانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب همچنان بیشترین سهم را در میان بخشهای مصرفکننده دارند، اما مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نیز رشد قابلتوجهی داشته و با میانگین روزانه بیش از ۲۴۷ میلیون مترمکعب، به سطح مصرف نیروگاهها نزدیک شده است. این موضوع بیانگر افزایش محسوس مصرف گاز در بخش خانگی در پی کاهش دما و آغاز فصل سرد سال است؛ بهگونهای که در برخی روزها، فاصله مصرف میان این دو بخش به حداقل رسیده است.