احمد صادقیان (مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان) در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد در کیش، از افزایش چهار میلیون تنی ظرفیت تولید گندله کشور همزمان با جشن یک‌سالگی افتتاح مجتمع گندله‌سازی بهاباد در زیرمجموعه این شرکت خبر داد.

صادقیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: امروز یعنی در تاریخ ۸/۸ /۱۴۰۴ این افتخار را داریم که تولد یک سالگی بهره‌برداری کارخانه گندله‌سازی بهاباد زیرمجموعه غدیر ایرانیان را جشن بگیریم و به افزایش ۴میلیون تنی ظرفیت تولید گندله کشور بوسیله این مجموعه نوپا افتخار کنیم.

وی افزود: در کنار این موضوع باید اضافه کنم که واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی ما در منطقه اردکان استان یزد به ظرفیت یک میلیون ۲۰۰ هزار تن افزایش نائل آمده و از تولید ۸۰۰ هزار تن به یک میلیون ۲۰۰ هزار تن افزایش پیدا کرده و در سال جاری توانسته با رشد ۴۷ درصدی در شش ماهه ابتدایی سال جاری رکورد سال‌های گذشته خود را بشکند.

این مدیر فولادی کشور خاطرنشان کرد: کارخانه گندله‌سازی بهاباد ضمن تمام محدودیت‌های که متاسفانه به دلیل انرژی و دیگر چالش‌ها، به این رکوردهای متفاوت و پیاپی برسد؛ رکوردهایی در قالب تثبیت تولید و رسیدن به ظرفیت پایدار تولید که شامل رسیدن ظرفیت ۳.۴ میلیون تن محصول و رسیدن به ۴ میلیون تن ظرفیت پایدار است.

احمد صادقیان در پایان اظهار کرد: این رکوردها به ترتیب در ماه‌های هفتم و هشتم تولید با عبور کردن از ظرفیت ۸۰ درصد اسمی و عبور از ظرفیت حمل روزانه بیش از ۱۶ هزار تن ماده اولیه و محصول به ترتیب شکسته شدند و افتخار می‌کنیم به اینکه با تلاش و زحمت تمام همکاران در خانواده فولاد غدیر ایرانیان و در خانواده صنعت کشور به این توفیقات دست پیدا کرده‌ایم.

انتهای پیام/