تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی/ خریداران خودرو به کجا شکایت کنند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی از ابتدای سال پول خودروی خودرو را به طور تمام و کمال پرداخت کرده‌اند؛ اما هنوز و پس از گذشت موعد مقرر، خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند. این تأخیرها که گاها بیش از ۶ ماه نیز شده، بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان بارها تکرار می‌شود.

خریداران سردرگم، پول خودرو در جیب خودروساز!

در روزهای اخیر؛ برخی خریداران خودرو در تماس با ایلنا از عدم تحویل خودروی خود اظهار نگرانی می‌کنند. نگاهی به حواله‌داران خودروهای داخلی و مونتاژی نیز نشان می‌دهد تأخیر در تحویل خودروها به چند ماه و بعضا بیش از ۶ ماه می‌رسد و خودروسازان نیز اطلاع‌رسانی دقیقی در این مورد انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر مشتریان نیز برای دریافت جریمه دیرکرد باید شکایت کنند؛ راهی که با فرآیندهای بسیار مواجه است.

در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، گفت: زمانی که خودروسازان خودرو را در تاریخ تعهدشده به مشتریان تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند.

تفاهم خریداران خودرو با خودروسازان

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که «اگر خودروساز، طبق تعهد خود خودرو را به خریداران خودرو تحویل نداد، خریداران به کجا شکایت ببرند؟» گفت: اگر متقاضیان خودرو، قراردادی با شرکت‌های خودروسازی بستند و طبق تعهد خود، پول خودرو را به خودروساز مربوطه به صورت تمام و کمال پرداخت کردند و خودروساز طبق تعهدات خود در زمان مقرر، خودرو را به مردم تحویل نداد، خریداران خودرو می‌توانند به دو روش عمل کنند.

مفتح با اشاره به اینکه عدم تحویل خودرو در موعد مقرر تخلف است، گفت: راهکار نخست این است که خریداران خودرو با خودروساز مربوطه تفاهم کرده و به دریافت دیرکرد و خودروی خود بسنده کنند.

خریداران خودرو شکایت خود را به سازمان حمایت ببرند

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به راهکار دوم پیش روی خریداران خودرو، گفت: اما تصمیم با خود خریداران خودرو است. خریداران خودرو می‌توانند اگر شکایتی دارند، شکایت خود را به سازمان حمایت ببرند زیرا اگر شکایتی دارند، قابل رسیدگی در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است و این سازمان به شکایت آنها رسیدگی می‌کند.

مفتح افزود: البته این مورد تنها در مورد خودروسازان داخلی نیست و واردکنندگان خودرو نیز موظف‌اند در تاریخ تعهدشده خودروهای وارداتی ثبت نامی را به خریداران خودرو تحویل دهند.

