به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک گفت: تولید خودرو‌های ویژه معلولان به‌صورت محدود انجام می‌شود و ظرفیت داخلی پاسخ‌گوی نیاز جامعه معلولان است.

وی در بازدید از نمایشگاه آثار هنری معلولان، این آثار را جلوه‌ای از اراده و توان انسان در عبور از محدودیت‌ها دانست و افزود: وزارت صمت از این تلاش فرهنگی حمایت می‌کند.

اتابک همچنین پیوند اراده و هنر انسانی با صنعت را عاملی برای خلق ارزش‌افزوده، تحرک نسل جوان و گسترش فرهنگ کار در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد.

