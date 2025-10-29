خبرگزاری کار ایران
وزیر صمت خبر داد؛

تولید خودرو‌های ویژه معلولان در داخل کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودرو‌های ویژه معلولان در داخل کشور و بر اساس نیاز و سفارش سازمان‌های مرتبط تولید می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک گفت: تولید خودرو‌های ویژه معلولان به‌صورت محدود انجام می‌شود و ظرفیت داخلی پاسخ‌گوی نیاز جامعه معلولان است.

وی در بازدید از نمایشگاه آثار هنری معلولان، این آثار را جلوه‌ای از اراده و توان انسان در عبور از محدودیت‌ها دانست و افزود: وزارت صمت از این تلاش فرهنگی حمایت می‌کند.

اتابک همچنین پیوند اراده و هنر انسانی با صنعت را عاملی برای خلق ارزش‌افزوده، تحرک نسل جوان و گسترش فرهنگ کار در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد.

 

