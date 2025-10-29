خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر مهم معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی درباره روند اصلاح برخی بانک‌ها

خبر مهم معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی درباره روند اصلاح برخی بانک‌ها
کد خبر : 1706728
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته که نشان از موفقیت برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.

به گزارش  ایلنا از بانک مرکزی، دکتر محمدپور تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمی ترین و بزرگ ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده ای به عموم مردم کشور ارائه می دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش می‌رود.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیئت مدیره بانک سپه ، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برنامه اصلاحی   بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.

وی در خصوص دیگر بانک های ناتراز گفت: سایر بانک ها نیز در مسیر اصلاح قرار دارند. بانک دی بعد از چندین سال افزایش اضافه برداشت، چندین ماه متوالی دارای اضافه برداشت صفر است. مطالبات معوق این بانک 5 الی 6 درصد کم شده است و با تمرکز بر درآمدهای غیر مشاع و ادامه روند اصلاحی معتقدیم که بانک دی هم به زودی در جرگه بانک های تراز خواهد بود.

 معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی افزود: برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد.

دکتر محمدپور در خصوص روند اصلاح بانک ایران زمین نیز گفت: بانک ایران زمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده است و استفاده از ظرفیت های قانونی که ایجاد شده نیز امیدواریم  جزو بانک های تراز قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ