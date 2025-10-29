به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، دکتر محمدپور تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمی ترین و بزرگ ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده ای به عموم مردم کشور ارائه می دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش می‌رود.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیئت مدیره بانک سپه ، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.

وی در خصوص دیگر بانک های ناتراز گفت: سایر بانک ها نیز در مسیر اصلاح قرار دارند. بانک دی بعد از چندین سال افزایش اضافه برداشت، چندین ماه متوالی دارای اضافه برداشت صفر است. مطالبات معوق این بانک 5 الی 6 درصد کم شده است و با تمرکز بر درآمدهای غیر مشاع و ادامه روند اصلاحی معتقدیم که بانک دی هم به زودی در جرگه بانک های تراز خواهد بود.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی افزود: برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد.

دکتر محمدپور در خصوص روند اصلاح بانک ایران زمین نیز گفت: بانک ایران زمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده است و استفاده از ظرفیت های قانونی که ایجاد شده نیز امیدواریم جزو بانک های تراز قرار گیرد.

