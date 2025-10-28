وزیر جهاد کشاورزی:
توسعه پایدار بخش کشاورزی راهبرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه پایدار بخش کشاورزی، راهبرد اصلی این وزارتخانه است، گفت: دولت چهاردهم برای احیای رودخانه زایندهرود و رفع مشکلات کشاورزان استان عزم جدی دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری شامگاه امروز سه شنبه در نشست صمیمی با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت حیاتی رودخانه زایندهرود برای کشاورزی استان اصفهان، بر تعهد دولت چهاردهم به احیای این شریان حیاتی تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که با همکاری همه دستگاههای ذیربط و با اتکا به دانش نوین و رویکردهای پایدار، شاهد بازگشت حیات به زایندهرود و رونق دوباره کشاورزی در دشتهای حاصلخیز اصفهان باشیم.
وی در ادامه، به اهمیت حمایت از کشاورزان به عنوان محور اصلی توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان ما، ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند و وظیفه ماست که با رفع موانع تولید، تسهیل دسترسی به منابع، حمایت از صادرات و تضمین خرید محصولات، زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر این قشر زحمتکش فراهم کنیم.
نوری همچنین آمادگی وزارت جهاد کشاورزی را برای هرگونه همکاری با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و اظهار داشت: ما از ظرفیت و دغدغههای نمایندگان محترم به خوبی آگاهیم و آمادهایم تا با همافزایی و همکاری تنگاتنگ، پروژههای اولویتدار استان در حوزه کشاورزی را پیش ببریم و گامی مؤثر در جهت تحقق توسعه پایدار برداریم.
در این نشست، نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشریح مشکلات و دغدغههای کشاورزان حوزههای انتخابیه خود، بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای آبیاری نوین، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، و رفع موانع صادراتی تأکید کردند و خواستار توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به مسائل این استان شدند.