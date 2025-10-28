توسعه پایدار بخش کشاورزی راهبرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

وی در ادامه، به اهمیت حمایت از کشاورزان به عنوان محور اصلی توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان ما، ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند و وظیفه ماست که با رفع موانع تولید، تسهیل دسترسی به منابع، حمایت از صادرات و تضمین خرید محصولات، زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر این قشر زحمتکش فراهم کنیم.

نوری همچنین آمادگی وزارت جهاد کشاورزی را برای هرگونه همکاری با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و اظهار داشت: ما از ظرفیت و دغدغه‌های نمایندگان محترم به خوبی آگاهیم و آماده‌ایم تا با هم‌افزایی و همکاری تنگاتنگ، پروژه‌های اولویت‌دار استان در حوزه کشاورزی را پیش ببریم و گامی مؤثر در جهت تحقق توسعه پایدار برداریم.

در این نشست، نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشریح مشکلات و دغدغه‌های کشاورزان حوزه‌های انتخابیه خود، بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های آبیاری نوین، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، و رفع موانع صادراتی تأکید کردند و خواستار توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به مسائل این استان شدند.