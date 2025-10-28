مصرف ۲ هزار مگاواتی توسط ماینرهای غیرمجاز /استخراج و فروش غیرمجاز رمزارز به نوعی قاچاق برق است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اله‌داد در میزگرد تخصصی بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق با بیان اینکه با شکاف عمیق ۲۰ هزار مگاواتی که بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز شبکه‌ برق کشور است، مواجهیم، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ مشکل ما در اوج بار روز بود اما به تدریج افزایش یافت و الان در فصل گرم سال حتی در روزهای تعطیل و نیمه شب هم با ناترازی و کسری برق مواجهیم.

وی افزود: امسال از ۱۶ فروردین دچار کمبود برق شدیم و حتی در نیمه شب و تعطیلات این مشکل وجود داشت و این نشان می‌دهد بار پایه ما افزایش یافته است.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با برآورد این که حدود ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه سهم مصرف غیرمجاز رمزارزهاست، گفت: چندجا متهم شده‌ایم که صنعت برق تمام مشکلاتش را می‌خواهد به گردن ماینرها بندازد، اینگونه نیست، اما ماینرها نقش مهمی در ایجاد اختلال در شبکه برق دارند و میزان مصرف برق آنها عدد قابل ملاحظه‌ای است.

وی با بیان اینکه شاهدیم عمده این ماینرهای پرمصرف و غیراستاندارد در مناطق خانگی، کشاورزی و صنعتی و... فعالیت می‌کنند، گفت: مصرف ماینرها، شبکه برق را دچار افت ولتاژ و نوسان می‌کند و به تجهیزات شبکه از جمله ترانسفورماتورهای توزیع آسیب شدید و خسارت می‌زنند.

وی افزود: امسال شاهد دریافت گزارش‌های بیشتری از وسایل برقی مشترکین هستیم که دچار آسیب شده‌اند که می‌تواند ناشی از فعالیت ماینرها باشد.

اله‌داد با بیان این که ما مکلفیم دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی کنیم و این مهم از راه‌های مختلفی از جمله گزارش‌های مردمی انجام می‌شود، گفت: ۴۲ میلیون مشترک و یک‌میلیون کیلومتر شبکه برق داریم و یافتن ماینرها کاری سخت و فراتر از صرفا مسوولیت‌های بخش توزیع است.

به گفته مجری طرح جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، هوشمندسازی شبکه بسیار کمک می‌کند که چنین رفتارهای غیرمجاز شناسایی شوند.

اله‌داد با بیان اینکه در یک سال اخیر ۳۰ هزار ماینر کشف شده است، گفت: تعداد ماینرها در هر مزرعه کمتر از ۱۰ عدد شده و باید با داده‌کاوی و ابزارهای هوشمند این موارد را شناسایی کنیم.

انتهای پیام/